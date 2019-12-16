TKDK'da süt üreticileri birlikleri toplantısı yapıldı

Toplantıya 10 üretici birliği başkanı katılım sağladı ve süt üretici birlikleri de bu vesileyle ilk defa bir araya gelmiş oldu.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Kurumumuz toplam 50 milyon Avro, yani yaklaşık 320 milyon liralık hibeyi üreticiye ulaştırmak için 8. Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Bu ilanımızda süt toplama merkezlerimize ve kesimhanelerimize %40 ile %50 arasında hibe desteği sağlayarak yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ilimizde bulunan süt üretici birlikleriyle bir araya gelerek sağlayabileceğimiz destekleri anlattık. Toplantımız sayesinde ilimizde gerçekleştirilebilecek yatırımlar için birlikte fikir alışverişinde bulunduk ve üretici birliklerimiz için de bir diyalog ortamı oluşturduk. Yozgat il merkezinde ve ilçelerinde faaliyetlerini gerçekleştiren süt üretici birlikleri başkanları ilk defa bizim gerçekleştirdiğimiz toplantı vesilesiyle de bir araya gelmiş oldu. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu hayat bulmasını planladığımız süt toplama merkezleri projelerimiz için Sarıkaya'da tekrar bir araya geleceğiz. Bu toplantılar sonucunda ilimize yeni yatırımlar kazandırılacak ve yeni istihdam alanları oluşturulacaktır." dedi.