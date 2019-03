Tkdk'dan 1.5 Milyar TL Hibe Desteği

Kaynak: İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II 5. Başvuru Çağrı Tanıtım Programı, Erzurum Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Tanıtım Programına, Erzurum Valisi Okay Memiş, TKDK İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, ilgili kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler ile çiftçilerin katıldı.Proje tanıtım programının açılışında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "tarım ve hayvancılığın önündeki engellerin devletin destekleri ile aşılacağını bu manada devlet kaynaklarımızı çarçur etmeden, tarım ve hayvancılık odaklı çalışmayı görev edinilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Vali Memiş "Cumhurbaşkanımızın özel bir önem verdiği Erzurum'da şimdiye kadar yaklaşık 30 Milyon TL'lik bir kaynağı tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin kullanımı için Tarım il Müdürlüğümüzü görevlendirdik. Bizler sizlere hizmet için buradayız. Çiftçilerimizin her daim Tarım İl Müdürlüklerimiz ile irtibatlı olmalarını istiyoruz. Çünkü desteklerden ve hibe programlarından ziyadesi ile faydalanmalarını istiyoruz. Bu konuda da TKDK kurumunda görev yapan uzmanlar ile tarım ve hayvancılık uzmanlarımıza büyük görev düşüyor. Uzmanlarımız çiftçilerimize kılavuz olmak zorunda. Yani Devlet kaynaklarından nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine yol göstermelerini istiyorum" dedi.IPARD II 5. Başvuru Çağrısı kapsamında bilgi veren Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü ise "Desteklemeler yüzde 40-70 arasında hibe desteği şeklinde olup hibe uygun harcama tutarı üzerinden tüm yatırımlar için KDV muafiyeti uygulanacaktır" dedi. Özlü, IPARD II 5. Başvuru Çağrısı kapsamında Hayvancılık ve küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine 1.5 Milyar TL hibe desteği sunulacağını açıkladı. Ayrıca Özlü, destek kapsamına giren tüm yatırımların 300 kw'ya kadar olan öz tüketimlerine yönelik enerji ihtiyaçlarının da hibe desteği kapsamında olduğunu belirtti. Özlü, 1.5 Milyar TL'lik bütçenin 1 Milyar TL'lik kısmının manda yetiştiriciliği de dahil olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörü kapsamında "süt ve besi" ahır ve ağıllarının yeniden yapımına veya mevcutlarının yenilenmesine, kanatlı et sektörün de "hindi ve kaz" yetiştiriciliği için yeni ve mevcut işletmelerin kurulumuna, "broyler" yetiştiriciliği ve "yumurta tavukçuluğunda" ise kapasite artırımı olmadan aktif ve mevcut işletmelerin modernizasyonuna ayrıldığını belirtti. Diğer taraftan mevcut bütçenin yaklaşık 500 Milyon TL'lik kısmının ise katma değer oluşturan kırmızı ve kanatlı eti işleme, süt işleme, su ürünleri işleme, meyve-sebze işleme ve paketleme tesislerinin, süt toplama merkezlerinin ve soğuk hava depolarının kurulumu kapsamında sunulacağını bildirdi. Ayrıca bu dönemde üretici örgütlerine yönelik önemli bir fırsat sunulduğunu böylece üretici örgütlerinin kendilerinin veya ortağı oldukları tüzel kişiliklerin ahır yapımı başta olmak üzere süt toplama merkezleri ve diğer tesislerin kurulumunda hibe desteklerinden faydalanabileceklerini belirtti. Özlü, üretici gruplarının dahil oldukları projelerin hibe destek oranlarının özel ve tüzel kişiliklere oranla daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.Bu dönemde proje hazırlayacak çiftçi ve yatırımcıların; hayvancılık (büyükbaş ve küçükbaş, kaz, hindi ve broyler) proje başvurularını 8 Nisan 2019 - 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında, diğer sektörler için ise 8 Nisan 2019 - 21 Mayıs 2019 tarihleri arasında Erzurum İl Koordinatörlüğüne sunmaları gerektiği bildirildi. - ERZURUM