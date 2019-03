TKDK'dan 250 Milyon Avroluk Hibe Tanıtımları

İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, TKDK olarak 5. Çağrı döneminde yatırımcıların karşısına 250 Milyon avroluk destek paketiyle çıktıklarını kaydetti.

IPARD II 5. Çağrı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması alanlarında proje kabulü yapacaklarını ifade eden Yılmaz: " TKDK olarak bu çağrıda hayvancılık işletmelerinin kurulumuna ve et, süt, su ürünleri, sebze meyve ürünlerinin işlenmesi noktasında projeleri destekleyeceğiz. Hibe oranları hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarda %40-70, işleme projelerinde %40-50 desteklemeli olacaktır. Bu bütçeden Elazığ'ın en iyi derecede faydalanması için yatırımcı potansiyelinin olduğu en küçük yerleşim birimlerine uzmanlarımızla beraber gidip bilgilendirmeye çalışıyoruz. İlk etapta bütün ilçelerimizde İlçe Kaymakamlıkları ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerimizle beraber bilgilendirmelerimizi gerçekleştirdik. Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice ilçelerimizde üreticilerimizin yoğun ilgisini gördük. Bu ilgiye karşılık hissettiğimiz sorumluluk bilinci daha da arttı. Bizler bu güne kadar Elazığ'da yatırım yapmak isteyen herkese çok iyi derecede ilgi gösterip yatırımların faaliyete geçmesini sağladık. Bu çalışmaların karşılığı olarak Elazığ'ı 42 il arasında en fazla hibe dağıtan 3. İl olarak temsil ettik. 2018 yılında ise yine 42 il arasında en fazla hibe dağıtan 2. İl olduk. Tabi bu başarı sadece bizim başarımız olmayıp, yatırım yapma cesaretini gösteren değerli müteşebbislerin başarısıdır. İlk sıralarda olmak güzel ama hiçbir zaman sıralama derdimiz olmadı. Biz, Elazığ TKDK olarak her zaman üretime nasıl daha fazla katkı sunabiliriz anlayışıyla hareket eden bir ekibiz. Ortaya çıkan başarı da, gösterilen çabanın doğal sonucu olmuştur. TKDK, desteklediği bütün sektörlerin kurulumunda öncelikle doğal döngüyü olumsuz etkilemeyecek tekniklerle yatırımlara destek sağlamaktadır. Gerek hayvan refahı, gerek atık yönetmeliği bunların en somut örneklerindendir. Yine işletmelerin enerji ihtiyacını karşılayabilmeleri için GES projelerini destekleyip, hem üretim hem de tüketim noktasında doğa dostu işletmelerin kurulmasını sağlıyoruz. Özellikle mevcut yatırımcılarımız hem enerji maliyetini düşürmek, hem de doğal döngüyü korumak için GES projelerine ciddi ilgi gösteriyorlar. TKDK olarak bu noktada yatırımcılar ile Enerji Bakanlığı arasında köprü vazifesi görüp, yatırımcının çağrı mektubu alabilmesi için kapasite muafiyet dilekçelerini İl Koordinatörlüklerimizde doldurup tek elden toplu olarak ilgili yerlere iletiyoruz. Bu güne kadar TKDK olarak başarılı bir tablo ortaya koymuşsak bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de paydaş kurumlarımızla çok iyi iletişim kurmamızla alakalıdır. Elazığ özelinde, ruhsat aşamasından ödeme aşamasına kadar bütün kurumlarımız TKDK yatırımlarının Elazığ'a akması için her türlü gayreti ve özveriyi her zaman göstermiş olup bundan sonra da göstereceklerdir. Bu desteklerinden dolayı kurumum adına kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi ' TKDK destekleri direk olmasa da dolaylı olarak herkese ulaşacak' gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 5. Çağrı ile Ülkemiz hayırlı yatırımlara sahip olur. Bizler de Elazığ'ın ekonomisine daha güçlü, daha sürdürülebilir yatırımların katılması için tanıtımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

