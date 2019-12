TKDK'dan 320 milyonluk destek paketi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 50 milyon avroluk yeni bir destek paketi açıkladı.TKDK'nın IPARD II Programı 8. başvuru çağrı ilanında 'süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması', 'kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması', 'kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması', 'su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması' ve 'meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi pazarlanması ve depolanması' şeklinde 5 sektör desteklenecek.Açıklamalarda bulunan TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, TKDK'nın IPARD II dönemi 8. başvuru çağrısıyla tarıma ve kırsala destek vermeye devam ettiğini belirtti. İl Koordinatörü Başak, "Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 25 Kasım 2019 tarihinde IPARD II 8. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programıyla, TKDK'nın işleme ve pazarlama başlığı altında yer alan 5 sektöre yönelik 50 milyon avro, yani 320 milyon liralık hibe paketi için proje çağrısına çıktığını ilan etmiştir. 8. çağrıda sadece makine-ekipman alımı ve işletmenin kendi öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarına ve hizmet ve görünürlük alımlarına yüzde 40 ile 50 arasında hibe desteği verilecektir. Sıfırdan yapılacak proje başvuruları için ise eğer proje yapım işi içeriyorsa başvuru sahipleri sadece yapım işi için yapılan harcamaları kendileri karşılamak şartı ile başvuru sunabileceklerdir" dedi.Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe süt işleyen işletmeler ve süt toplama merkezleri için önceki çağrılarda istenen 70 ton olan üst kapasite sınırlarının kaldırıldığını dile getiren Başak, "Böylece süt toplama merkezleri için herhangi bir alt ve üst kapasite limiti kalmamış ve süt işleyen işletmeler için sadece 10 ton/gün alt limit şartı aranmaktadır. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe, daha önce sadece narenciye, plantain ve sert kabuklu meyvelerin kurutulması için destek verilirken bu çağrı ile birlikte yayınlanan meyve ve sebze listesindeki tüm ürünlerin kurutulması ve dondurulması da desteklenmektedir. Dondurma ve şoklama işlemleri için gerekli olan tüm makine ve ekipmanlar da uygun harcama olarak kabul edilmektedir. Bu çağrının en önemli değişikliklerinden birisi de; süt işleme ve toplama, et işleme (kesimhaneler hariç), meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi sektörlerinde soğutucu tertibatlı araçların (motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası ile birlikte) destek kapsamına alınmasıyla yapılmıştır" diye konuştu."Projelerin teslim zamanına dikkat edilmeli"Proje başvuru çağrı takvimi hakkında da bilgi veren Başak, yapım işi desteği içermediği için kısa tutulan çağrı takvimine göre başvuruların 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacağını ve son teslim tarihinin 31 Ocak 2020 olduğunu ifade ederek, projelerin teslim zamanına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Sektörüne göre değişmekle birlikte yatırımların bir milyon Euro ile 3 milyon Euro'ya kadar olan kısmına destek sağlanacağını ifade eden Başak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Projelerin uygun harcama alt limiti en az 30 bin Euro olmalıdır. Bu bağlamda daha çok yatırımı ülkemize kazandırmak, IPARD hibelerini etkin bir şekilde uygulamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. AB'ye adaylık sürecinde tarım ve kırsal kalkınma bölümünde IPARD Programı önemli bir rol oynamaktadır. IPARD Programını başarıyla uygulayan kurumumuz, bu süreçte önemli bir aktör konumuna gelmiştir. IPARD hibeleriyle ilimizin kırsal alanlarında rekabetçi, sürdürülebilir ve AB standartlarında yatırımları destekliyoruz. Bu kaynaklardan daha fazla yararlanarak daha çok yatırımı desteklemeyi hedefliyoruz. Arkadaşlarımız, yatırımcılara bilgiyi yerinde ve zamanında sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, '444 8535 TKDK Yardım Masası' hattımız proje yapmak isteyen tüm yatırımcılara açıktır."Van'da yatırım yapmak isteyen kişilerin TKDK desteklerini takip etmeye ve faydalanmaya davet eden TKDK Van İl Koordinatörü Başak, yeni çağrı ilanının hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. - VAN