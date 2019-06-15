15.06.2019 11:01
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TKDK'dan bilgilendirme toplantısı

TKDK

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından altıncı çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından altıncı çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıya Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya İl Koordinatörü V. Ahmet Yazar, Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, İlçe Başkanı Ali Bursa ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı kapsamında İl Koordinatörlüğü İletişim Uzmanı Abdül Baki Bilgin tarafından proje hazırlama süreci, izlenecek yol haritası, başvuru paketinin içeriği, hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken hususları içeren geniş bir bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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