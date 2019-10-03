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TKDK'DAN çekerek ziyareti

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ve İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Yönetimi Birimi Uzmanları Çekerek Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

03.10.2019 17:21TKDK'DAN çekerek ziyareti

Ziyareti gerçekleştiren heyet Çekerek Barajında bulunan alabalık tesislerini, lavanta adası projesini ve kırsal turizm projelerini yerinde inceledi. Çekerek'te su ürünleri yatırımları ile ilgili ön hazırlıklar konusunda yetiştiriciler ve Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile görüş alışverişinde bulundu.

Çekerek'te yapımı devam eden, tamamlanan ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgilendirme bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Çekerek'te toplam yatırım tutarı 15,5 Milyon TL olan 8Kırsal Kalkınma Projesine 7,6 Milyon TL hibe desteği sağlıyoruz. Bugün ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ziyarette, su ürünleri üretimi konusunda var olan potansiyeli yatırımcılarımız ve Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır Bey ile bir kez daha görüştük. Bu konuda atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda lavanta adası projesi konusunda da güzel adımlar atıldığını görmüş olduk. Çekerek'te gerçekleştirilecek bu projelerle ilçemizin Turizm kapasitesi artacaktır. Kurum olarak kırsalın kalkınmasının bir basamağının da kırsal turizm olduğunu değerlendirmekteyiz. Kurumuz kırsal turizm yatırımları konusunda da %65 hibe desteği sağlamaktadır." dedi.

Ziyaret esnasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Çekerek'in su ürünleri üretim tesisleri, hayvancılık üretim tesisleri, tarımsal üretim, arıcılık ve kırsal turizm yatırımlarına destek alabilecek potansiyele sahip olduğu ve bu konuda izlenebilecek bir yol haritası çıkarılabileceği konusunda ortak fikir görüşüne varıldı.


Çekerek, Yozgat, Selim, Güncel

Kaynak: Bültenler

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