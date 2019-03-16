Tkdk' Dan Hibe Desteği Bilgilendirme Toplantısı

Kaynak: İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü tarafından Muş'un Malazgirt ilçesindeki çiftçilere ve yatırımcılara, IPARD II Programları ve Başvuru Çağrı İlanında yer alan yatırım kalemlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.Malazgirt Ziraat Odasının toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme Muş İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız, TKDK Müdürü Mehmet Emin Turan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Müdürlüğü uzmanlarından, çiftçilere ve yatırımcılara IPARD Programları ve başvuru çağrı ilanı kapsamında Muş genelinde desteklenecek tedbir ve alt tedbir yatırım konularına ilişkin olarak bilgiler verdiler. Ayrıca çiftçilere ve yatırımcılara tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, yardım oranları, tarım ve çiftlik ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme konularında detaylı bilgi verdiler.Bilgilendirme toplantısı, çiftçilerin ve yatırımcıların sorularının uzmanlar tarafından cevaplandırılması ile son buldu. - MUŞ