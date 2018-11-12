Tkdk'dan İmar Barışı Çağrısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) Giresun
İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun
, imar barışının girişimciler için bir fırsat olduğunu, atıl vaziyette bulunan yapıların IPARD projelerinden yararlanarak yatırım alanlarına dönüştürülebileceğini bildirdi.
TKDK Giresun İl Koordinatörü Kurşun, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ekim'de sona erecek olan başvuru süresinin 31 Aralık
tarihine ertelendiğini anımsattı.
İmar barışı ile ruhsatsız yapıların kayıt altına alındığına işaret eden Kurşun, uygulamanın Giresun'da girişimciler açısından fırsat oluşturduğunu kaydetti.
Kayıt altına alınan yapıların içerisinde bulunan atıl bölümlerin ticari işletme olarak ruhsatlandırılması halinde kurumlarınca sağlanan hibe destekleriyle buraların tarım ürünleri ve el sanatları üretim alanlarına dönüştürülebileceğini vurgulayan Kurşun, şunları aktardı:
"Bu yapılar başta mantarcılık olmak üzere yöresel gıda ürünleri ve metal, ahşap, taş, deri, dokuma, seramik atölye işletmeleri için iş yeri olarak değerlendirilebilir. Kurumumuz söz konusu sektörlerde yüzde 55 hibe ile yatırımcılarımıza destek oluyor."
Kurşun, girişimcilere sunulan bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Giresun
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:08