TKDK'dan Mardin'e 18 milyon liralık yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mardin Koordinatörü Erdal Çelik, 2019 yılında 18 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Çelik yaptığı açıklamada, TKDK olarak Mardin'de birçok projeye destek verdiklerini, her ilçede yatırımların ve yatırım aşamasında devam eden projelerin olduğunu kaydederek, "2019 yılında 18 milyon liralık yatırım yapıldı ve bu yatırımlar kapsamında 2019 yılında 9 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi." dedi.

Mardin'de bu yıl tıbbi aromatik, 4 arıcılık ile mısır kurutma ve depolama projeleri olmak üzere 7 projenin destekleneceğini aktaran Çelik, "Kapımızın herkese açıktır. İlimizde yatırım yapmak isteyen herkesi kurumumuza davet ediyorum. Buradaki temel varlığımız, ilimize yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve vatandaşlara hizmet ve destek olmaktır" diye konuştu.