Haber, Son Dakika, Haberler

TKDK'dan yatırımcılara hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, imzalanan 25 projenin taahhütlere uygun tamamlanması halinde yatırımcılara 6 milyon lira hibe desteği verilecek.

TKDK'dan yatırımcılara hibe desteği
05.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:32
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, imzalanan 25 projenin taahhütlere uygun tamamlanması halinde yatırımcılara 6 milyon lira hibe desteği verilecek.
TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, yaptığı açıklamada, bugüne kadar arıcılık ve kırsal turizm alanlarını içeren 25 projenin sözleşmelerinin imzalandığını belirtti.
9 milyon 8 bin lira yatırım bütçesine sahip projelerin tamamlanmasıyla yatırımcılara, 5 milyon 855 bin lira geri ödemesiz finansal destek verileceğini bildiren Turan, şunları kaydetti:
"TKDK olarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Pandemi nedeniyle çalışmalarımız yavaşlasa da bilim kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. 6. çağrıda kurumumuza sunulmuş 25 projemizle ilgili bugün sözleşme imzaladık. Bunlar genellikle arıcılık projelerinden oluşmaktadır. Bu projelerin yatırım tutarı 9 milyon lira civarındadır. Bunun yaklaşık 6 milyonunu yatırımcılarımıza hibe desteği olarak vermeyi planlamaktayız. 10 projemizin daha sözleşme hazırlıkları devam etmektedir. Bu sözleşmelerin gerçekleşmesiyle 6. çağrıdaki projelerimizin toplam tutarı 35 milyon lira civarındadır. Yatırımcılarımıza vermeyi planladığımız hibe miktarı ise 20 milyon lira olacaktır."
TKDK'ya sunduğu projenin kabul edilmesinden dolayı sözleşme imzalayan yatırımcılardan Kerem Kandemir ise devletin verdiği bu destekten özellikle gençlerin yararlanması gerektiğini kaydetti.
Arıcılıkla ilgili sunduğu projenin maliyetinin 122 bin 500 lira olduğunu anlatan Kandemir, "TKDK'ya sunduğum projem onaylandı. Sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki süreçte ekipmanları da alacağız. 490 kovanımız ve diğer ekipmanlarımızla arıcılığa başlayacağız. Sunduğum proje 122 bin 500 lira. Elimize geçen miktar 80 bin lira olacak. Devletimize minnettarız. Benim gibi gençleri de TKDK'ya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Muş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını elinde bulunduran kuzen, Esed’e meydan okudu Haberler
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Diyarbakır’da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı Haberler
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Son Dakika: Türkiye’de 5 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520’ye yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Haberler››Güncel››TKDK'dan yatırımcılara hibe desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: Özbek ve Türk iş insanları, Kovid-19 sonrası turizmdeki iş birliğini ele aldı - Haber 20:04: Köprübaşı Kaymakamlığına Ahmet Korkmaz atandı - Haber 20:03: İngiltere, Avrupa'da Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu - Haber 20:02: Bodrum'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası"na özel klip - Haber 20:00: Günün Özeti - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 19:19: Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 18:19: Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu - Haber