Tkdk'den 250 Milyon Euroluk Hibe Desteği

Kaynak: İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı Dönemi'nde, 250 milyon euroluk AB kırsal kalkınma hibesini üretici ve yatırımcılara sunacak.TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünce IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TKDK İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, Samsun olarak bundan önce 741 projeyi IPARD I döneminde tamamladıklarını hatırlattı. Ciddi anlamda projeler yaptıklarını ifade eden Turan, "Toplamda yatırım değeri 224 milyon lira olan 741 projeyi tamamladık. Bu kapsamda bin 800 kişiye istihdam sağladık. Bu projeler kapsamında 102 milyon lira hibeyi üretici ve yatırımcılarımızla buluşturduk. IPARD I dönemi 2016 Aralık ayı itibariyle tamamlandı. 875 milyon euroluk bir kaynak Avrupa Birliği'nden IPARD I döneminde ülkemize tahsis edilmişti. Bu kaynağı tükettikten sonraki IPARD II dönemine çok hızlı başladık. Bu dönemde de Samsun olarak toplam yatırım değeri 64 milyon lira olan 239 projeyi üretici ve yatırımcılarımızı buluşturduk ve bu kapsamda da 29 milyon 900 bin liralık bir hibe tahsis edildi. Bu tahsis edilen hibelerin 13 milyonunu ödedik. Kalan 16 milyon 900 bin liralık kısmı üretici ve yatırımcıların yatırımını tamamlamasıyla birlikte hibeler ödenecek" dedi."Proje sayısında 42 il içerisinde birinci sıradayız"IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı Dönemi'nde, 250 milyon euroluk AB kırsal kalkınma hibesini üretici ve yatırımcılara sunacakları bilgisini veren Turan, "Çok ciddi bir anlamda bu yatırım tutarı. 250 milyon euro sadece kamu katkısı olarak bakanlığımızın verecek olduğu bir hibe. Bununla birlikte istihdam sağlanacak, tarımsal arsalarımız büyüyecek, 2023 hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşacağız. Hayvancılık işletmelerine olan yatırımlara da 170 milyon euroluk bir kaynak tahsil edildi.170 milyon euro şu demek; hiçbir sıralamama kriterlerine tabi tutulmadan tüm gelen projelerin desteklenmesi demek. Bu çok önemli. İşleme sektörüne olan yatırımlar kapsamında da 80 milyon euroluk bir kaynak üretici ve yatırımcılarımıza tahsis edildi. Bu da yine aynı şekilde sıralama kriterlerine tabi tutulmadan işleme sektöründe yapılacak olan tüm yatırımların desteklenmesi anlamına geliyor. Proje sayısında 42 il içerisinde birinci sıradayız. 18 çağrıdır ilk sıradayız toplam proje sayısında. İnşallah bundan sonrada bu hayır yarışında ön saflarda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu."Kırsalda kalkınma olmazsa tarımsal üretimin geleceği teminat altında olmaz"Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, kırsal kalkınmanın ve tarımsal üretimin bir bütün olduğunu belirterek, "Bu bütünün ayrılmaz bir yanı vardır. Kırsalda kalkınma olmazsa tarımsal üretimin geleceği teminat altında olmaz. Yani kırsal kalkınırsa tarımsal üretimde çok daha iyi bir şekilde sürdürülebilir olacak. Tüm dünyada bütün ülkeler kendi kırsal alanlarını ve tarımsal üretimini destekledikleri gibi bakanlık olarak bizler de destekliyoruz. Bu desteklemelerin son 10 yılda da 1 milyar 860 milyon lira sadece Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaştırdığımız destek oldu" şeklinde konuştu."Tarımsal üretimin hayatımızın vazgeçilmezi olduğunu biliyoruz"AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerelde kalkınmanın önemine değindi. Şehirlerde artan göçle birlikte çarpık şehirleşmenin bugün yerelde kendini bulacak bir kalkınma hamlesiyle birlikte azalacağına inandıklarını aktaran Karaaslan, "Tarımsal üretimin hayatımızın vazgeçilmezi olduğunu biliyoruz. Eğer burada bir sıkıntı yaşanırsa diğer bütün teknolojik imkanların ikinci sıraya düşeceğini ve belki hiçbir anlam ifade etmeyeceğini biliyoruz. İşte o nedenle sahip çıkmalıyız. Ama sözde değil özde sahip çıkmak için bu tür desteklerin yerelde kalkınmanın huzuruna sunulması çok önemli. Katma değeri yüksek ürün üretmek önemli. Bir ülkenin kalkınmasına yönelik bu hamlenin gerçekleşebilmesi için işte bundan ötesi lazım bize. O da katma değeri yüksek üretimle ancak uygulanabilir. Bugün hem yeni yatırımlara hem de mevcut yatırımların modernizasyonlarına uluslararası standartların da belki ötesine geçecek modernizasyonların bu yatırımlarına imkan veren bir destek IPARD destekleri. Bu yönüyle çok önemli. Biz sanayi diyoruz ama onu tamamen çevreden ya da tarımdan bağımsız bir alan olarak nitelendiriyoruz çoğu zaman. Yanlış yapıyoruz. Tarımla, tarımsal sanayiyle birlikte tarımsal üretimin katma değeri yüksek bir ürüne dönüşeceği bir sanayi hamlesiyle birlikte hem tarımımızı hem de sanayimizi gerçekleştirmemiz mümkün" ifadelerini kullandı."Samsun her anlamda öncü olmak durumunda"Samsun Valisi Osman Kaymak ise Türkiye'nin kalkınma hamlesinde tarımın önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek, "İlkel yöntemlerle üretim yaparak kalkınmada dünya yarışındaki yerimizi koruyamayız. O anlamda TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığı, DOKAP gibi Türkiye'de o kadar kurum kurulmuş ki. Hep şunu söylüyoruz: Bu kurumların kaynaklarını, imkanlarını çok iyi araştırarak gerçekten yöremiz insanının bundan yararlanması lazım. Bedava para veriyoruz gelin alın diyoruz. İşte bu anlamda Samsunlular da bu çağrıya cevap vermişler. Samsun'un Türkiye birincisi olması gerçekten bizler için övünç verici. Samsun olarak örnek ve ilk adım olmak zorundayız. Samsun bölge şehri diyoruz. Bütün iller bizi gözlemliyor. Samsun her anlamda öncü olmak durumunda. Çünkü Allah buraya öyle bir özellik vermiş. Tarımda, ticarette, sanayide öncü olmak durumunda. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda ilk adım burada atıldıysa tarımda, sanayide, eğitimde de ilkler burada olacak. Allah bize bu rolü vermiş. Güçlü ve üreten Samsun olmak durumundayız" açıklamasında bulundu.Konuşmaların ardından Bülent Turan sunum gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN