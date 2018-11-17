Tkdk'den Destek Aldı, Sucuğa AB Standardı Getirdi

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan Burhan Özbek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekle babasından kalma işletmeyi AB standartlarında sucuk üretim tesisine dönüştürdü.Hazırladığı projenin TKDK İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından 550 bin lira destek alan Özbek, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) tesisinde 25 şehirdeki zincir marketlere "Afyon sucuğu" satıyor.Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin 22 yıl önce babası tarafından kurulduğunu, TKDK desteğiyle fiziki şartları ve makine ekipmanını zamanla geliştirerek, günlük 3-4 bin kilogram sucuk üretme kapasitesine ulaştıklarını söyledi.İki yıl önce TKDK'nin makine ve ekipman desteği için proje hazırladığını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:"Projemizin kabul edilmesinin ardından 2018 yılında işletmemize modern makine ekipman alımı gerçekleştirdik. Aldığımız makinelerle AB standartlarında üretim yapmaya başladık. Modernizasyon yaptığımız tesisimizde önceki yıllara göre daha kaliteli ve hijyenik koşullarda üretim gerçekleştiriyoruz. Günlük üretimimiz yüzde 30 arttı.""Ürünlerimiz ülke genelinde çok beğeniliyor"Özbek, önceden sadece Afyonkarahisar için üretim yaptıklarını, tesisin modernizasyonundan sonra Türkiye'deki zincir marketlerle anlaşarak ülke geneline kentin marka ürünü "Afyon sucuğu" satmaya başladıklarını vurguladı.Üretimde AB standartlarında yakaladıkları kaliteden dolayı piyasada aranan marka haline geldiklerini aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tesisimizde ürettiğimiz ürünleri doğrudan 25 şehrimize pazarlıyoruz. Bunların içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muğla, Antalya, Adapazarı ve Aydın gibi çok sayıda büyük şehir var. Amacımız, ürettiğimiz sucuğu bütün Türkiye'ye, hatta yurt dışına tanıtmak ve pazarlamak. Ürünlerimiz ülke genelinde çok beğeniliyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz TKDK desteğiyle bunu başardık. Devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz.""Tesisten 25 şehre ürün gönderiliyor"TKDK İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de imzaladıkları yatırım projesiyle Afyonkarahisar'a AB standartlarında bir sucuk üretim merkezi kazandırıldığını anlattı.Makine ekipman modernizasyonuyla işletmede eskiye göre daha kaliteli ve hijyenik gıda üretimi yapılmaya başlandığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:"Firmanın başvurusu üzerine yaptığımız incelemede projenin uygun olduğunu gördük. Makine ekipman modernizasyonu için işletmeye 550 bin lira hibe desteği verdik. Şu anda tesisten 25 şehre ürün gönderiliyor. 81 ilimize ürün göndermeyi ve ihracat yapmayı planlıyorlar. TKDK olarak firmalarla sürekli irtibat halindeyiz. Afyonkarahisar et ve et ürünleri noktasında önemli üretim merkezleri arasında. Şehrimizde bu sektördeki firmalarımızı desteklemek istiyoruz."