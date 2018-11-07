Tkdk'den Hanönü'de Bilgilendirme Toplantısı

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:24



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:24

Hanönü'de "LEADER Yaklaşımı Bilgilendirme ve Harekete Geçirme Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.Belediye Başkanı Serkan Uçar, belediyede gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, desteklemelerin önemli olduğunu söyledi.Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) uzmanları tarafından programın ayrıntıları ve uygulama şekli konuşuldu.Yerel kalkınma stratejilerinin hazırlık çalışmaları ile derneklerin projeleri hakkında da bilgi alış verişinde bulunuldu.