TKDK Desteği ile Mersin’de 317,5 milyon TL yatırım yapılacak
TKDK Mersin İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, IPARD II Programı kapsamında başvuru süreci tamamlanan projelerin sözleşme imzalama sürecinin hızla devam ettiğini kaydederek "Atılacak imzalar sonrasında, Mersin'e 317,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi.
13.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:48
TKDK Mersin İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, IPARD II Programı kapsamında başvuru süreci tamamlanan projelerin sözleşme imzalama sürecinin hızla devam ettiğini kaydederek "Atılacak imzalar sonrasında, Mersin'e 317,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ekonomi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ekonomi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti