TKDK'nın 8. Çağrı ilanı Nazilli Ticaret Odası'nda tanıtıldı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 8. başvuru çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı Nazilli Ticaret Odası'nda yapıldı.Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörlüğü uzmanları Esma Altınöz, Derya Daysal, Derviş Baran tarafından 8. Başvuru çağrı ilanı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile oda üyeleri katıldı.Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleneceği başvuru kapsamında yatırımlara yapılacak olan destek oranı yüzde 40-50 arasında değişeceği, toplam destek bütçesinin de 50 milyon TL olduğu belirtildi. Başvuru koşulları, gerekli belgeler, sözleşmenin gereklilikleri ile bilgiler katılımcılara anlatıldı.8. Başvuru Çağrı İlanı ile sadece makine-ekipman alımı ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verileceği belirtildi. TKDK Uzmanları tarafından yapılan açıklamada desteklenen sektörlerin meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünler ile arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri ile süt, kırmızı et, kanatlı et, yumurta üreten sektörler ile süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünleri pazarlanmasına ilişkin sektörler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilebilir enerji yatırımlarının olduğu belirtildi.Soğutuculu Araç DesteğiBu çağrıda değişiklik uygulanarak meyve ve sebze ürünlerini işleyen sektörlerin, motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası ile birlikte tüm soğutuculu araçlarının da destek kapsamına alındığı belirtildi.Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "TKDK uzmanlarının sunumunda da belirttiği üzere işletmelerimizin sunulan proje desteklerine başvuru yapması ve kabul edilmesi durumunda tarıma dayalı bir coğrafyaya sahip olduğumuzu düşünürsek bölge ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacağını göreceğiz. Nazilli Ticaret Odası olarak bu bilgilendirme toplantısı ile amacımız, üyelerimizin hazırlamış olduğu projelerin TKDK tarafından onaylanarak işletmelerin menfaatlerine yönelik bu gelişmeye öncü olmaktır. Proje başvuruları 02 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 28 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir. Çağrı döneminin kısa olması sebebi ile desteklerden faydalanmak isteyen üyelerimizin az bir zamanı kaldığına dikkat etmelerini istiyorum. TKDK uzmanlarına sunumları için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN