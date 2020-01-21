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TKDK Yozgat'a 151 milyon lira destek sağladı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) bugüne kadar Yozgat'ta 332 projeye 151 milyon lira hibe sağladığını bildirdi.

21.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:26TKDK Yozgat'a 151 milyon lira destek sağladı
AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) bugüne kadar Yozgat'ta 332 projeye 151 milyon lira hibe sağladığını bildirdi.
Başer, yazılı açıklamasında, TKDK projelerinin Yozgat'ın kalkınmasında büyük katkıları olduğunu belirtti.
TKDK'nın 332 projeye verdiği destekle kentte yaklaşık 338 milyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Başer, "Bu yatırımlarla bin kişiye de istihdam sağlanmıştır. IPARD II 5. başvuru çağrı döneminde de 7 süt, 4 besi çiftliği projesi ve 1 süt işleme fabrikası olmak üzere 12 projenin incelemeleri tamamlandı. Bu projelerin sözleşme imzalama işlemleri devam etmektedir. Bu dönemde de yatırımcılarımıza yaklaşık 12,2 milyon lira hibe desteği sağlanarak 31,5 milyon lira yatırım sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AK Parti, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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