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TKİ kömür taşıma hizmeti satın alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 150 bin ton kömürün taşınması ve boşaltılması işi ihale edilecek.

19.10.2019 08:50TKİ kömür taşıma hizmeti satın alacak
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 150 bin ton kömürün taşınması ve boşaltılması işi ihale edilecek.
TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Eynez Yeraltı Kontrol S¸ube Müdürlügˆüne bagˆlı stok sahalarından Sosyal Yardımlas¸ma ve Dayanıs¸ma Vakfına Kömür verilmesi kapsamında 150 bin ton kömürün istasyon vagon yükleme ve istasyon torbalama tesisine veya stok alanına tas¸ınması ve bos¸altılması hizmet alımı işini "açık ihale usulü" ile ihale edecek.
İhale, 4 Kasım tarihinde saat 14.00'te TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege, Ekonomi

Kaynak: AA

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