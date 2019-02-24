TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir

Yerel seçimlere az bir süre kala partiler adaylarını belirledi ve tanıtmaya başladı. Adaylar arasında en dikkat çeken isimlerden bir ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) Güngören Belediye Başkanı Adayı Fatma Akın oldu. Akın'a ilişkin bir açıklama yayımlayan TKP, "Güngören adayımız türbanlıdır, kadındır ve komünisttir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisiİ "Güngören adayımız türbanlıdır, kadındır ve komünisttir" başlıklı bir açıklama yayımlandı. Parti, yöneltilen laiklik eleştirilerine de cevap verdi

"TÜRBANLI OLDUĞU İÇİN ADAYIMIZ OLMADI..."

"Güngören Belediye Başkan Adayımız Fatma Akın'dır. Propaganda görsellerinin yayınlanmasının hemen ardından "TKP'nin türbanlı adayı" sıfatıyla anılan Fatma Akın arkadaşımız bir tekstil işçisidir. Hemen her tekstil işçisi gibi sıklıkla işsiz kalan, her tekstil işçisi gibi aşırı çalışma, patron zorbalığı ve sömürüyü yaşayan Fatma Akın, bir türbanlı kadın aday değildir. Parti eylemlerinde, bildiri dağıtımlarında hep ön safta olan yoldaşımız türbanlı olduğu için belediye başkan adayımız olmadı. Bir komünist işçiyi türbanlı olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı. Bu yüzden aday oldu.

"PARA VE DİN SİYASETTEN UZAKLAŞTIRILMALIDIR"

"Türkiye Komünist Partisi'nin ödün vermeksizin kavgasını verdiği temel bir ilke vardır ve bunu kimsenin bilmediğini ya da anlamadığını sanmıyoruz. Para ve din siyasetten uzaklaştırılmalıdır. Siyaset paranın ve dinin hakimiyetinden kurtarılmalıdır."

Fatma Akın

"KOMÜNİST BİR İŞÇİ OLARAK SEÇİMLERE GİRİYOR"

Fatma Akın'ın adaylığını sonunda TKP'nin de yola gelip siyasette din istismarı ile barıştığını düşünerek alkışlayanlar için üzgünüz. Sömürü ve baskının her türlüsü gibi, dinsel baskı ve istismara sıklıkla göğüs germiş olan yoldaşımız, dindar bir aday olarak değil komünist bir işçi olarak seçimlere giriyor.

LAİKLİK ELEŞTİRİLERE YANIT: KENDİSİNİ DAHA YAKINDAN TANIYIN

"Başına sonuna bakmadan, TKP laiklikten yan çiziyor diyerek eleştiren ve partimize pek dostça bakmadığını anladığımız yurttaşlarımızdan da, "TKP de mi siyasete din karıştırmaya karar verdi" diyerek kaygılanan dostlarımızdan da komünist tekstil işçisi Fatma Akın gerçeğini daha yakından tanımalarını isteyebiliriz.