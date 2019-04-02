TKP, Tunceli'yi Kazandı Ama Ovacık'ı Kaybetti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) kamuoyunda Komünist Başkan olarak bilenen Fatih Mehmet Fatih Mehmet Maçoğluile Tunceli seçimlerini kazandı. 2014 seçimleri Ovacık'ı Maçoğlu ile kazanan TKP, 31 Mart seçimlerinde belediyeyi CHP'ye kaptırdı.

31 Mart seçimlerinin en büyük sürprizini TKP Tunceli'den yaptı. TKP, Tunceli'yi Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aldığı yüzde 32,77 oy ile kazandı.

2014'TE TKP KAZANMIŞTI

Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 yerel seçimlerine TKP'nin adayı olarak seçime Ovacık'tan girmiş ve yüzde 36,06 ile belediyeyi kazanmıştı. Maçoğlu, 2014 burada gösterdiği performansın ardından Tunceli Belediye Başkanlığına aday oldu. Maçoğlu, Tunceli seçimlerinde aldığı yüzde 32,77 oy ile belediyeyi kazandı.

Fatih Mehmet Maçoğlu

2019'DA CHP KAZANDI

CHP'nin Adayı Mustafa Sarıgül, TKP'nin Adayı Hayati Güngören, AK Parti'nin Adayı Turhan Kılıç, HDP'nin Adayı Serpil Argın ve MHP'nin Adayı Haluk Suphi Gülkaya Ovacık seçimleri için yarıştı.

CHP'nin Adayı Mustafa Sarıgül, 37,12 ile Ovacık Belediye Başkanlığını kazandı. TKP'nin Adayı Hayati Güngören yüzde 30,86 ile seçimde ikinci oldu.