TKYD'den bağımsız yönetim kurulu üyelerine ihtisas programı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) düzenlediği, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı" 22-23 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olan ya da olmak isteyen kişilere yönelik özel olarak tasarlanan eğitimde katılımcılar, alanının önde gelen uzman isimleri ile bir araya gelecek.

TKYD'nin düzenlediği ihtisas programı eğitimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin katıldıkları toplantıları daha etkin hale getirmelerini, her üyenin fikrini doğru bir şekilde dile getirebilmesini ve komitelerin en hızlı ve etkili biçimde yönetim kurulunu bilgilendirmesini sağlamak amacıyla hazırlandı.

TKYD'nin 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve iş dünyasının büyük ilgiyle takip ettiği "Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programları" çatısı altında düzenlenen programda;

yönetim kurulu yapısı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin konumu,

yönetim kurulu seçim kriterleri,

oryantasyon ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan ücret ve yan haklar,

doğru yönetim modelleri,

takım olma bilinci,

yönetim kurulunda şirket stratejisinin oluşturulması ve benimsenmesi,

yönetim kurulu üyelerinin hukuki görev ve sorumlulukları,

yönetim kurulunda risk yönetimi ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortası konuları,

ayrıntılı olarak ele alınacak.

Program kapsamında katılımcılar, TKYD Danışma Kurulu Üyesi Aclan Acar ve Ali Pandır, MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, Management Center Türkiye Grup, Hissedar ve Kıdemli Ortağı ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Tanyer Sönmezer, StratejiCo. Kurucu Ortağı ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Oktar, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı Ortağı ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kayra Üçer, Anadolu Sigorta Sorumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sigortaları Müdürlüğü Müdürü Serdar Tüfekçi gibi alanının uzman önde gelen isimleri dinleme fırsatı bulacak.