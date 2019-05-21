Tkyd Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönelik Yeni Eğitim Düzenliyor

Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan veya olmak isteyen profesyonellere yönelik eğitimleri 24-25 Mayıs'ta InterContinental Otel'de düzenlenecek.
TKYD'nin 2008 yılından itibaren devam eden Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı kapsamında, 24-25 Mayıs'ta yeni bir eğitim yapılacak. Yönetim kurulunun doğru oluşturulması, güçlü yapısı ve etkin işleyişi konularının ele alınacağı eğitimde alanında uzman isimler, iki gün boyunca "yönetim kurulu yapısı ve üyelerin konumu", "üyelerin seçim kriterleri, ücretleri ve yan hakları", "yönetim kurulunda şirket stratejisinin oluşturulması", "üyelerinin hukuki görev ve sorumlulukları" ve "üyelerin sorumluluk sigortası" gibi farklı konu başlıklarını ele alacak. MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın
eğitimin ilk gününde, yönetim kurulunun seçim kriterleri ve oryantasyonu konularını anlatacak.
Eğitimde yapacağı sunumla ilgili Yalçın, bir şirkete bağımsız yönetim kurulu üyesi temininde aradıkları temel seçim kriterlerini sıraladı. Bağımsız üye temini sürecinin, aslında şirket için doğru yönetim kurulu yapısını oluşturmak olduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şirketlerin ihtiyaçlarına göre şekillenen özel yetkinliklerin yanı sıra her aday için olmazsa olmaz beş temel nitelik var. Vizyon sahibi olma ve süreçlere stratejik bakabilme özelliği bunların başında geliyor. Zira yönetim kurulunun en öncelikli görevlerinden biri şirketin stratejisini oluşturmak ve şirketi geleceğe hazırlamak. Diğer özellikler ise analitik düşünebilme, finans bilgisi, fikirlerini açıkça ifade cesareti, yaratıcılık ve yenilikçi yaklaşım. Bu özelliklerin her biri yönetim kurulunun başarısında ve doğal olarak da şirketin başarısında belirleyici rol oynuyor."
TKYD Danışma Kurulu Üyesi Ali Pandır'ın yönetim kurulu yapısının nasıl olması gerektiğini ele alacağı bölümle başlayacak programın diğer konuşmacıları arasında The Coaching Company Kurucusu Naci Demiral, StratejiCo. Kurucu Ortağı Selim
Oktar, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortağı Av. Kaya Üçer ve Anadolu Sigorta
Özel Risk Sigortaları Müdürü Serdar Tüfekçi yer alıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul
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Kaynak: DHA