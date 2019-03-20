TL Değer Kazanırsa Akaryakıt Fiyatlarının Ateşi Söner"

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre TL'deki değer kaybı durduğu için EŞEL sistemin gelmesinin bir getirisi olmayacak. Ancak atılacak bazı adımlarla pompadaki ateşi söndürmek mümkün.
Son dönemlerde üst üste gelen zamlarla adından söz ettiren akaryakıt fiyatları, yapılan son artışla 6,80 seviyelerine ulaştı.
Enerji uzmanları benzinde yılbaşından bu yana yüzde 15'in üzerinde bir artış yaşandığına dikkati çekerken, gelecek dönemlerde TL'nin değerlenmesi sağlanır ve doğru adımlar atılırsa 'petrol fiyatları artsa da pompaya yansımayacağı' ara bir yol bulunması mümkün.
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre dövizdeki anlık yükselişler ve TL'nin değer kaybı durduğu için sistemin şuan gelmesi pek bir şey değiştirmez. İlgili kurumların TL'nin değer kazanması yönünde atacağı adımların akaryakıt fiyatlarındaki ateşi söndürebileceğine vurgu yapan Kumbaroğlu, petrol penceresinden bakılınca görülenleri anlattı.
Benzine gelen 13 kuruşluk yeni zamla pompa fiyatlarındaki artış oranının yılbaşından bu yana yüzde 15.3 olduğunu hatırlatan Kumbaroğlu, "Aynı süre zarfında ham petrol fiyatlarının yüzde 25 arttı. Dolardaki artış yüzde 2.3 oldu. Dolayısıyla son zamlar esas olarak hammadde maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor" dedi.
Bu zamların enflasyon hedeflerinin şaşmasına yol açabileceği uyarısını yineleyen Kumbaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu zamların gelmesi petrol fiyatları nedeniyle kaçınılmaz olsa bile bunların Türk Lirası üzerinden dengelenmesi ile fiyat artışları önlenebilir. Bu nedenle petrol fiyatlarının arttığı bir dönemde Türk Lirası'na yeniden değer kazandıracak para politikalarının izlenmesini ülkemiz enerji ekonomisi açısından önem taşıyor.
Uluslararası karşılaştırmada da burada bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Zira son zamlardan sonra bile Türkiye
'de pompa fiyatları AB
ortalamalarının altında seyretmekte, örneğin benzin halen Almanya
'dan yüzde 21 daha ucuza satılıyor. 'Benzin fiyatları Avro bazında Almanya seviyesine gelsin ama TL bazında artmasın' yaklaşımı oldukça önemli. Bu ne demek? TL değer kazanırsa biz petrolü daha az TL verip alıyor olacağız. Ham petrol fiyatı dolar bazında artsa bile TL değer kazanırsa TL bazında maliyetler artmaz, böylece de bizim dışımızda nedenlerle yaşananlar artışlar, pompa fiyatlarına yansımaz."
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Kaynak: Enerjienstitusu.com