TLC'nin İlk Yerli Yapımı 'Bu Ben Miyim?' 6 Mart'ta Başlıyor

Tanıtımıyla şimdiden merak edilmeye başlanan ve sevilerek izlenen TLC'nin ilk yerli yapımı 'Bu Ben Miyim?' programı tanıtımıyla merka uyandırdı. Dünyaca ünlü doktor Bülent Cihantimur'un sunumuyla ekrana gelecek olan program 6 Mart'ta izleyenlerle buluşacak.

İLK KEZ KENDİ YEREL İÇERİĞİNİ EKRANA TAŞIYOR

Türkiye'nin önde gelen ulusal eğlence ve yaşam tarzı kanalı TLC yeni yılda da yeniliklerle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk kez kendi yerel içeriğini ekranlara taşıyacak kanal, Doctor B olarak tanınan dünyaca ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ile yepyeni bir programa imza atıyor.

MAĞDURİYET YAŞAMIŞ HASTALARINA YARDIM EDECEK

6 Mart Çarşamba günü TLC ekranlarında başlayacak 'Bu Ben Miyim?' programında Doctor B, her bölümde mağduriyet yaşamış üç hastasının estetik kaygılarını giderecek, kısa süre içerisinde muazzam bir değişim yaşamalarını sağlayacak.

İlk bölümde hipotroid sorunu yüzünden yıllarca kilo problemi yaşayan ve vücudunda ciddi sarkmalar olan Dilnoza, deforme olan vücudunun tekrar eski haline kavuşmasını istiyor.

Diğer taraftan Alihan'ın kilo problemi çocukluğuna dayanıyor. Çocukluğundan beri çok iştahlı olan Alihan, üniversiteye başlaması ile birlikte kilo verme sürecine giriyor ve yaklaşık 40 kilo veriyor. Ancak zayıflama sonrasında hem karın bölgesinde sarkma hem de jinekomasti oluşuyor. Alihan, kadın memesi gibi gözüken memelerinden kurtulmak istiyor.

Üçüncü hasta Yasemin Hanım ise daha iyi bir görünüme kavuşmak için 3 kez kalça estetiği ameliyatı oluyor fakat 3 operasyonda da birçok sorunla karşılaşıyor ve her biri başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Bir kadın olarak yaşadığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik olarak da zor günler geçiren Yasemin Hanım daha iyi bir görünüme kavuşmak için Doctor B'nin kapısını çalıyor.