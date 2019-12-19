TLREF'e dayalı 13,2 milyar liralık tahvil ihracı gerçekleştirildi

Kamu ve özel bankalar 4 ayda TLREF'e dayalı 13,2 milyar liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi.



Finansal mimarinin bir parçası olarak, bankaların faiz riskini yönetmeleri için Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) Borsa İstanbul bünyesinde Ağustos ayında oluşturulmuştu.



Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF), uzun vadeli kredilerde oluşan yabancı para likidite ihtiyacını ilk aşamada azaltmak, sonrasında ise ortadan kaldırmak için Ağustos ayında borsa İstanbul bünyesinde oluşturulmuştu. Merkez Bankası faizini takip eden endeks ile bankaların uzun vadeli TL cinsinden kredi oluşturma potansiyeli ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. TLREF bazı üzerine finansal mimarimizi yabancı para kur riskinden arındırmak için bir çok ürün (kredi, değişken faizli mevduat, swap) oluşturulacak.



Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) konusuna ilişkin bilgi verdi. Ağustos ayından itibaren TLREF'e dayalı 13,2 milyar liralık tahvil ihracı gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, "Bankalarımız değişken faizli borçlanma sağladılar. Bunları da yatırım fonlarından sağladılar. İkinci aşamada, önümüzdeki dönemde değişken faizli kredi vermeye başlayacaklar. Bunun yüzde 45'inin özel bankalar, yüzde 55'inin kamu bankaları tarafından kullanıldı" dedi. Erdoğan, "Fonlama yükü, kredi büyümesi kamu bankaları üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla ihraçların büyük bir kısmının kamu bankaları tarafından yapılamasını beklerdiniz. Bu sağlıklı bir finansman yöntemi olduğundan dolayı özel sektör de ihraç etmiş." ifadelerini kullandı.



Yeni ürünler yolda



Erdoğan, TLREF'e endeksli yeni ürünlerin oluşturulacağını belirterek, "Tahvil bono kısmı hızlı çıktı. Yakında kredi kısmı çıkacak, değişken faizli mevduat ürünleri çıkabilir. Swap çıktı, bugün iki banka arasındaki ilk işlem Takasbank, takasını ve risk teminatını yapacak." diye konuştu.



Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili çok daha detayın ortaya çıkacağını aktaran Erdoğan, şu an bankacılık sisteminin sadece faiz riski için yaklaşık 10-15 milyar dolar parayı dışarıda tuttuğunu söyledi. Erdoğan, önümüzdeki süreçte döviz bazlı swaplarla değil de TL bazlı swaplarla faiz riskinin yönetildiği bir ortamda yurt dışında teminat olarak tutulan bu dövizin serbest hesaplara geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.



Bu durumun bankalardaki döviz likiditesini artıracağına vurgu yapan Erdoğan, bunun da yeni döviz mevduatlarının önüne geçilmesi anlamına geldiğini dile getirerek, bankaların artık TL cinsinden uzun vadeli krediler üretebileceğini, bunun da önemli kazançlardan biri olacağını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA