TMO, Araban'da nohut alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Gaziantep'in Araban ilçesinde nohut alımına başladı.

Araban Ziraat Odası

Başkanı Hasan Altun, TMO Araban Ajansını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban

Ovası'nda nohut ekili yaklaşık 10 bin dönüm alanda hasadın başladığını söyledi.

TMO'nun da ilçede nohut

alımına başladığını belirten Altun, şöyle devam etti:

"İlçede bu yıl kış

mevsimi boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle nohut ekili alanlarda geçen

yıllara oranla rekolte düşüklüğü yaşandı. Geçmiş yıllarda bir dönümden yaklaşık 250-300 kilogram nohut hasat edilirken, bu yıl 150-200 kilograma düştü. TMO eksperleri tarafından yapılan analiz sonucu nohut kalitesine göre kilogramı

2,70 lira ile 3 lira arasında değişen fiyatlarla alınıyor. Geçmiş yıllarda TMO'nun nohut alımı yapmaması yüzünden

üreticilerimiz tüccarlara mahkum oluyordu. Bu yıl TMO'nun ilçemizde 26 yıl aradan

sonra ilk defa nohut alımı yapmaya başlaması üreticilerimizi tüccarların elinden

kurtardı. TMO'nun nohut alımına başlaması için girişimde bulunan tüm

yetkililere Arabanlı üreticilerimiz adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA