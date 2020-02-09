TMO Başkanı Güldal: Stoklarımız dolu

MERSİN'de düzenlenen Dünya Bakliyat Günü kutlama etkinliğinde konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, stoklarında yeterince mercimek ve nohudun bulunduğunu söyledi.

Dünya Bakliyat Günü, Mersin Ticaret Borsası'nın düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kutlamaya Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ve sanayiciler katıldı.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı Güldal, Mersin'in bakliyat açısından en önemli il olduğunu kaydetti. Bakliyatın kaynağının Anadolu olduğunu dile getiren Güldal, "Dünyanın geleceği için çok önemli bir bitki. Bu bitkinin de ilk sahibi ülkemizdir. Geçişten bu yana sofralarımızda bakliyat yer alıyor. 2017'ye kadar bakliyat alanlarında gerileme oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, bakliyat alanlarındaki gerilemeyi fark etmesinin üzerine 2017'de çok ciddi radikal bir adım attı. 300 lira olan tarımsal desteği 500 liraya çıkarttı. Mazot, gübre ve diğer desteklerle beraber bakliyat üreten çiftçilerimizin dönüm başı aldığı destek miktarı 800- 850 liraya ulaştı. Böylece 1,5 milyon tona yaklaşan bakliyat üretimine geçmiş olduk. Biz bu üretimi Türkiye olarak yapabiliyoruz, ama üreticinin karşı değerini alması lazım. Bu noktada Toprak Mahsuller Ofisi olarak görev verildikten sonra bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden satın aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var. Kırmızı mercimek ve kuru fasulyedeki üretimi arttıracağız, dengelemek için" dedi.

Mersin'in dünyada sayılı bakliyat merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Özdemir, bakliyatın besin değeri açısından oldukça zengin bir ürün olduğunu belirtti. Bakliyatın başta diyabet ve obezite olmak üzere, kalp damar rahatsızlıklarına kadar çok çeşitli hastalıklar ile mücadelede etkili olduğunu kaydeden Özdemir, "Bakliyat son derece sağlıklı bir besindir. Zengin, fakir herkesin gıdasıdır" diye konuştu.

Kutlamada, konuklara bakliyattan yapılmış 8 çeşit yemek ve mezeler ikram edildi.