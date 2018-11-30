30 Kasım 2018, 17:56
»»

Tmo, Düzce'deki Fındık Alım Merkezini Kapattı

Tmo, Düzce

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Düzce'deki geçici fındık alım merkezinin kapatıldığı bildirildi.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Düzce'deki geçici fındık alım merkezinin kapatıldığı bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşova ilçesinde bulunan TMO Düzce Geçici Fındık Alım Merkezinin kapatıldığı belirtildi.

Kasım ayının başında Adapazarı Ajans Amirliği'ne bağlı olarak ay boyunca fındık alan merkezin görevini tamamladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümüşova adresinde fındık alımlarına başlayan Düzce Geçici Fındık Alım Merkezi kapatılmıştır. Düzce fındık üreticileri, bölge olarak Adapazarı Dağdibi Fındık Alım Merkezi'ne bağlanmıştır, üreticilerin bu merkeze müracaat etmesi gerekmektedir." Gümüşova,Düzce
30 Kasım 2018 Cuma 17:56