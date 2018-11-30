Tmo, Düzce'deki Fındık Alım Merkezini Kapattı

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Düzce
'deki geçici fındık alım merkezinin kapatıldığı bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşova
ilçesinde bulunan TMO Düzce Geçici Fındık Alım Merkezinin kapatıldığı belirtildi.
Kasım ayının başında Adapazarı Ajans
Amirliği'ne bağlı olarak ay boyunca fındık alan merkezin görevini tamamladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gümüşova adresinde fındık alımlarına başlayan Düzce Geçici Fındık Alım Merkezi kapatılmıştır. Düzce fındık üreticileri, bölge olarak Adapazarı Dağdibi Fındık Alım Merkezi'ne bağlanmıştır, üreticilerin bu merkeze müracaat etmesi gerekmektedir."
Gümüşova,Düzce