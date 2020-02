TMO Genel Müdürü Güldal: "Fındık stokunu en uygun zamanda kullanıcı istifadesine açacağız"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık satışıyla ilgili belirledikleri herhangi tarihin de fiyatın da olmadığını ifade ederek, "Sektörü, Türkiye 'nin ihracatını, stoklardaki ve üreticinin elindeki miktarı, her şeyi değerlendiriyoruz. En uygun zamanda elimizdeki stoku kullanıcıların istifadesine açıp ülke menfaatine dönüşmesini sağlayacağız." dedi.Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinde ciddi miktarda fındık stoku bulunduğunu, bunu mutlaka değerlendireceklerini söyledi.TMO olarak fındık satışıyla ilgili belirledikleri herhangi tarihin de fiyatın olmadığını dile getiren Güldal, şöyle devam etti:"Sektörü, Türkiye'nin ihracatını, stoklardaki ve üreticinin elindeki miktarı, her şeyi değerlendiriyoruz. En uygun zamanda elimizdeki stoku kullanıcıların istifadesine açıp ülke menfaatine dönüşmesini sağlayacağız ama herhangi bir tarih ve fiyat şu an için belirlenmiş değil. Herkesin yaptığı yorum, kendi telaffuzudur. Bizden kaynaklanmamaktadır.""Unda dünya birincisi, makarnada ikinciyiz"Güldal, Türkiye'nin özellikle un ve makarna olmak üzere buğday ürünlerinde çok ciddi ihracat yaptığına işaret ederek, "Ham madde işlenerek mamul madde haline getiriliyor ve yurt dışına ticareti yapılıyor. Unda, dünya ticaretinde bir numarayız, makarnada ikinci sıradayız. Bunlar önemli grafikler." dedi.İç piyasada dengelerin bozulmaması, kurumun regülasyon görevinin yerine getirilmesi ve kaliteli buğday ihtiyacının giderilmesi için buğday ithal ettiklerini söyleyen Güldal, "Buğday ithalatı çok büyük bir ihtiyaçtan değil, Türkiye ticaretini yaptığı için yapılıyor." ifadesini kullandı.TMO'nun, 2019'da üretici maliyetini, enflasyonu, iç ve dış piyasa fiyatlarını dikkate alarak buğday hasadı dönemine önemli bir fiyatla başladığına dikkati çeken Güldal, şunları kaydetti:"2020'de hem rekoltenin olumlu seyredeceğinin gözükmesi hem de elimizde dengeli bir stokun bulunması piyasada önemli bir dalgalanma yaşanmayacağına işaret ediyor. İlk başlarda yukarılara giden fiyatlarda gerileme var, normal seyrine oturmuş durumda. Ticarete konu kısımda, Türkiye'deki fiyatlar şu an dünya fiyatlarının altında. Üretici kısmında da dünya fiyatlarının üzerinde fiyat vermiştik. Haliyle biz üreticiyi koruma, tüketiciyi de kollama noktasında hem Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem de Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bir regülasyon görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem iç piyasada üretilen buğdayı değerlendirmek hem mamul maddeye dönüşüm için ihtiyaç duyulan miktarı yurt dışından tedarik etmek hem de ihracat dolayısıyla da başta ekmek fiyatları olmak üzere unlu mamullerin fiyatlarının yükselmesini önlemek için gayret ediyoruz.""Önceliğimiz üretici"Güldal, bakliyat fiyatlarının anormal şekilde arttığına yönelik spekülasyonlar üzerine piyasada yaptıkları incelemede, iddiaların gerçeği yansıtmadığını gördüklerini ifade etti.TMO'nun hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak için çalıştığını belirten Güldal, "TMO olarak, görev alanımızdaki ürünlerle ilgili piyasa düzeni ve regülasyon görevini, bize verilen yetkiler çerçevesinde sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaktan çekinmiyoruz. Bunun da sonuçlarını hububatta, bakliyatta, fındıkta, üzümde, incirde, hepsinde görüyoruz. Önceliğimiz üreticidir ve üretimi artıracak mesajlar vermek, bunu fiili olarak uygulamaktır. Sonuç olarak, tüketicilerin gıda güvenliğinin sağlanması noktasında bize düşen vazifeyi yerine getirmek. Şu ana kadar TMO, bunu başarılı bir şekilde yapmıştır ve sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.Tohum çalışmalarına işaret eden Güldal, sertifikalı tohum kullanım oranının arttığını dile getirdi.