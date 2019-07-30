Giresun
Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO kota belirtmeksizin fındık alımı yapmalı. Üreticiler olarak TMO'dan talep ve isteğimiz alımlarda kota uygulanmamasıdır" ifadesini kullandı.
Karan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon TMO'nun dönüm başına 50 kilogram fındık alımı yaptığını hatırlattı.
Doğu Karadeniz'de dönümde ortalama 150, Batı Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama 200 kilogram üretim yapıldığını aktaran Karan, şunları kaydetti:
"Bu yılki rekolte de dikkat alınarak, TMO kota belirtmeksizin fındık alımı yapmalı. Üreticiler olarak TMO'dan talep ve isteğimiz alım kampanyasında kota uygulanmamasıdır. Kurban Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019 yılı fındık alımlarına başlayacak olan Toprak Mahsulleri Ofisi alımlarda kota uygulamamalıdır."
Karan, kota uygulamasının aynı zamanda bahçesinde fındık için gerekli zirai uygulamaları yapan ve yapmayan üreticiler arasında bir adaletsizliğe neden olacağını ifade ederek, "12 ay boyunca bahçesini bakan ve dönümde 150-200 kilogram ürün alan üreticilerimiz bir hak kaybına uğramaktadır. Kota uygulanmasın ve üreticimiz ürettiği ürünün tamamını TMO'ya teslim etsin. Üretici de kazansın, TMO da kazansın." değerlendirmesinde bulundu.
Nurittin Karan, fındık alım kampanyasının hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) de alıma dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
FİSKOBİRLİK'in profesyonel alım ekibiyle hazır olduğunu ve görev beklediğine işaret eden Karan, FİSKOBİRLİK'in TMO'nun işini kolaylaştırarak, gücüne güç katacağını belirtti.