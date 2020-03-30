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TMO nisanda 20 bin ton fındık satacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi.

30.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:30
TMO nisanda 20 bin ton fındık satacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık satışına ilişkin bilgi verdi.
Nisanda 20 bin ton fındığın daha satışının yapılacağını belirten Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Güncel
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