TMO'nun çekirdeksiz kuru üzüm alımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin resmi verilerine göre çekirdeksiz kuru üzümde bu sezon bin 300 ton ürünün ortalama 10 lira bedelle alındığını, 3 bin 500 ton alım için de randevu verildiğini belirtti.

Dağ, yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TMO'nun 8 liradan üzüm alımı yaptığını iddia ederek, "Tarım Bakanı gereğini yapmazsa bir daha Manisa'ya gelemez." şeklinde ifadeler kullandığını bildirdi. Dağ, Özel'in ortada bir mağduriyet olmamasına rağmen ısrarla üzüm üreticisinin mağdur edildiği algısını oluşturarak, bu algı üzerinden siyasi rant devşirmeye çalıştığını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli'nin 1 ay önce yaptığı açıklamayla üreticilerin arz fazlalığından kaynaklı fiyat düşmesi durumuyla karşı karşıya kalmasının önüne set çektiğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"TMO'nun resmi verilerine göre alım başlangıcından bugüne kadar bin 300 ton üzüm, ortalama 10 lira bedel ile alınmış. 3 bin 500 ton için de oluşturulmuş randevu bulunuyor. Tabloya baktığımızda, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamanın piyasayı yakından tanıyan bir yaklaşımla yapıldığını görebiliriz. Üreticilerimizin mağdur edilmesi söz konusu değildir. Süreç olağan akışında ilerlemektedir ve arz fazlalığı oluştukça da TMO'nun sunduğu fiyatlandırmanın faydası anlaşılacaktır. Özgür Bey, Sayın Bakan'a yönelik ölçüsüz ve boyundan büyük, çapından geniş ifadeler kullanmıştır. Kendisine ağzından çıktığı andan itibaren sözünün esiri olduğunu, bu açıklamalarının kendisini mahcup edeceğini hatırlatıyor, edepli olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA