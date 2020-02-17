TMO'nun fındık satış kararı alması

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satışa sunulacak ürüne kendilerinin de talip olduklarını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO tarafından 2 Mart'tan itibaren stoklarda bulunan fındıkların satışa sunulacağını belirtti.

İhtiyacın oluştuğu zaman pazara ürün sunulması kararını doğru bulduğunu ifade eden Bayraktar, ancak bunun direkt satış yerine, fındığın işlenerek piyasa sürülmesi taraftarı olduklarını dile getirdi.

FİSKOBİRLİK olarak TMO'nun stoklarındaki fındığa kendilerinin de talip olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Biz sanayicinin şartlarında fındık alamayız. Belki aynı fiyattan alabiliriz. Ama burada vade isteyebiliriz. Biz sanayici değiliz. Başka sorumluluklarımız da var, millete ve topluma. Fındık talebimizi daha önce Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ve ilgililere iletmiştik. Tekrar bir görüşme yaparak talebimizi yineleyeceğiz."

Bayraktar, 2019 ürün sezonuna 10 bin tonu aşkın fındık alım hedefiyle girdiklerini ve bunu da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA