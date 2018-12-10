TMO'nun Fiskobirlik'e Aktaracağı 10 Bin Ton Fındık

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:43



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:43

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile FİSKOBİRLİK arasında sağlanacak iş birliğinin, Türk fındığı ve fındık üreticisinin lehine olacağını bildirdi.Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun destekleneceği" yönünde yaptığı açıklamasına değindi.TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e aktarılması planlanan fındığın henüz ilgili kuruma teslim edilmediğini belirten Karan, en kısa zamanda sürecin tamamlanmasını istediklerini aktardı.Karan, 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK için büyük önem arz ettiğini kaydederek, "FİSKOBİRLİK de TMO da bizim. Her iki kurum da fındık ve fındık üreticisi için önemlidir. Bu iki kurum arasında sağlanacak iş birliği, Türk fındığı ve fındık üreticisinin lehine olacaktır." ifadesini kullandı.Bazı kesimlerin iki kurum arasındaki iş birliğini istemediklerini öne süren Karan, açıklamasını şöyle tamamladı:"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının üzerinden 1,5 ay gibi bir süre geçmesine rağmen ürün teslimi yapılmadı. Edindiğimiz bilgilere göre FİSKOBİRLİK ile TMO yetkilileri arasında teminat konusunda halen bir mutabakat sağlanmış değil. Bu mutabakatın gecikmesi her iki kurumun aleyhinedir. Sürecin geciktirilmesi iş birliğini istemeyen kesimin lehinedir."