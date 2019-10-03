TMO'nun mısır alımları devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yılın 1'inci ürün mısır hasadının Ağustos ayının ilk haftası başladığını ve ülke genelinde yüzde 35 seviyelerine ulaştığını açıkladı. 2'nci ürün mısır hasadının ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.



TMO, bu yıl yapılan ilk ürün mısır hasadının Ağustos ayının ilk haftasında başladığını ve ikinci hasadın başlamak üzere olduğunu bildirdi. Hasadın hızlanmasına bağlı olarak piyasaya arz edilen ürünün artması ve alıcıların isteksiz davranması nedeniyle mısır piyasa fiyatları düşme eğilimine girdi. TMO tarafından yüzde 14 rutubetli mısırın yöresine göre değişmekle birlikte bin 50 ile bin 200 TL/ton aralığında işlem gördüğü belirtildi. TMO tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Kurumumuz, faaliyet alanındaki diğer ürünlerde olduğu gibi mısırda da fiyat istikrarının sağlanması ve oluşabilecek üretici mağduriyetlerini engellemek amacıyla hasattan önce fiyat açıklayarak alımlara başlamıştır. Mısır alım fiyatımız 9 Ağustos'ta bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla ton başına bin 150 TL olarak belirlenmiş ve alımlara başlanmıştır. Bu fiyat Bakanlığımızca verilen yaklaşık 60 TL/ton prim ve diğer desteklerle birlikte bin 210 TL/tona kadar yükselmekte olup, üretici maliyete göre yüzde 48, yani ton başına 390 TL gelir elde etmektedir. TMO protokol imzaladığı lisanslı depolara bırakılan mısırlara da alım garantisi vermekte olup, ürünlerini lisanslı depolara teslim eden üreticiler, uygulanan vergi muafiyetleri yanında verilen desteklerin etkisiyle birlikte ton başına 72 TL daha fazla gelir elde etmektedir. Bu avantajların yanı sıra Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı sunulmakta olup, faizin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Kuruluşumuz ve lisanslı depo kapasitesi ile iş yerlerindeki randevu doluluk oranı dikkate alındığında ne kuruluşumuza ne de lisanslı depolara ürün teslim edilmesinde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Gelinen noktada alımlarımız sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Ancak hasat yoğunluğuna bağlı olarak bugünlerde piyasalarda yaşanan fiyat düşüşlerini önlemek amacıyla üreticilerimizin de hasat ve piyasaya ürün arzında çok aceleci davranmamaları önem arz etmektedir. Bu kapsamda üreticilerimizin ürünlerini düşük fiyatlardan satmamalarını teminen Kuruluşumuz gereken tüm tedbirleri almış olup kendisine arz edilecek ürünün tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA