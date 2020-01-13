Haberler » Ekonomi » TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi - Ekonomi

TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "TMO elindeki fındığı FİSKOBİRLİK tesislerini kullanarak, kendisi veya FİSKOBİRLİK aracılığıyla işleyerek piyasaya sürmeli" dedi.

13.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:22TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "TMO elindeki fındığı FİSKOBİRLİK tesislerini kullanarak, kendisi veya FİSKOBİRLİK aracılığıyla işleyerek piyasaya sürmeli" dedi.
Bayraktar, AA muhabirine, TMO ile FİSKOBİRLİK arasında geçmiş yıllarda iş birliği yapıldığını belirterek, bunun devamını dilediklerini ifade etti.
FİSKOBİRLİK tesislerini TMO'nun kullanımına sunmaya hazır olduklarını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Ben TMO'nun elindeki ürünün işlenerek piyasaya sürülmesi taraftarıyım. Bunun için de en doğru ve uygun kurum FİSKOBİRLİK şu anda. Dolayısıyla TMO elindeki fındığı FİSKOBİRLİK tesislerini kullanarak, kendisi veya FİSKOBİRLİK aracılığıyla işleyerek piyasaya sürmeli. Bizim de bu yönde bir talebimiz olacak. Tarım ve Orman Bakanımız ve ilgili kuruluşlarla görüşerek kendilerine ileteceğiz."
Bayraktar, birliğin 2018-2019 olağan mali genel kurulunun cumartesi günü gerçekleştirildiğini anımsatarak, kurul toplantısında geçmiş yılları değerlendirdiklerini aktardı.
Üreticiler ve birlik ortaklarının FİSKOBİRLİK'in her geçen yıl aldığı mesafeyi gördüklerini ifade eden Bayraktar, "Mali genel kurulda bize verilen güven, sorumluluklarımızı artırdı. Gelecek dönemlere daha güçlü ve daha yoğun efor sarf ederek devam edeceğiz." dedi.

lütfi bayraktar, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:36  Manisa'da 2019 yılında 20 binden fazla kişi işe yerleştirildi - Ekonomi
15:34  Makinede dış ticaret açığı 5 milyar dolar düştü - Ekonomi
15:32  Aydın Ticaret Borsası - Ekonomi
15:29  Ticaret Bakanlığı'nden ekspertiz açıklaması - Ekonomi
15:27  Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı - Ekonomi
15:26  Samsun'da 601 projenin toplam tutarı 7,1 milyar TL - Ekonomi
13:15  Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun - Ekonomi
13:04  Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı - Ekonomi
11:35  Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak - Ekonomi
11:11  Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz - Ekonomi
13.01.2020 15:45:50