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TMO stoklarındaki fındık

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO, elindeki fındığı piyasaya sunsun, 'Sunmasın' demiyoruz ama piyasa koşullarında sunsun." ifadesini kullandı.

03.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:06TMO stoklarındaki fındık
Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO, elindeki fındığı piyasaya sunsun, 'Sunmasın' demiyoruz ama piyasa koşullarında sunsun." ifadesini kullandı.
Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kesimlerin, TMO'nun elindeki fındığı piyasaya sunması ve ihracatın önünü açması çağrısında bulunduğunu savundu.
Karan, şunları kaydetti:
"TMO depolarındaki fındığı bir şekilde tabii ki değerlendirecektir. Ama sizin istediğiniz gibi piyasaya sunup da her kuruşunda bu milletin hakkı olan milli serveti heba edip üreticinin kalbine hançer vurmayacaktır. TMO, elindeki fındığı piyasaya sunsun, 'Sunmasın' demiyoruz ama piyasa koşullarında sunsun. Aldığı fiyatın altında bir fiyattan satışa sunması demek, fındık üreticisine ve milli servete ihanet etmek demektir."
Karan, ziraat odalarının fındık üreticisinin haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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