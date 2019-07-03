03.07.2019 17:12
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TMO Yenişehir'de alım merkezi kuruyor

TMO Yenişehir

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 2 haftadır buğday hasadı yapan çiftçilerin beklentileri gerçeğe dönüştü.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 2 haftadır buğday hasadı yapan çiftçilerin beklentileri gerçeğe dönüştü. Alım merkezi için gerekli yerin bulunmasıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçici alım merkezi kurmak için hazırlıklara başladı.
Alım merkezi için yer arayışının bir haftadır sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, alım ve depolama için uygun bir yerde karar kılındığını söyledi. Yenimahalle'deki Belediye Sebze Pazarı'nın karşısında bulunan 5 dönümlük bir araziyi hasat boyunca kullanmak üzere TMO'ya ücretsiz olarak tahsis ettiklerini belirten Aydın, "Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise TMO'nun alım merkezinin, buğday piyasasında çiftçiye alternatif pazar oluşturacağını ifade etti. Bugünlerde çiftçinin tüccara satış yaptığını dile getiren Aktaş, "TMO'nun alım yapması, satış fiyatlarını çiftçinin lehine etkileyecek. Ayrıca çiftçinin ikinci bir seçeneği olacak" diye konuştu. TMO'nun hasat sonuna kadar faaliyetini sürdüreceğini vurgulayan Aktaş, alımların birkaç gün içinde başlamasının beklendiğini kaydetti.


- Bursa
Kaynak: DHA
Yenişehir, Bursa, Ekonomi

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