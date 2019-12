TMOK Sporcu Komisyonu toplantısı Olimpiyatevi'nde düzenlendi

TMOK Sporcu Komisyonu Toplantısı, Olimpik spor federasyolarından 40'a yakın sporcunun katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlendi. Toplantıda sporcular ihtiyaçları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundular.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) sporcuların ihtiyaçları, sorunları, görüş ve önerilerini TMOK nezdinde dile getirecekleri ve aynı zamanda TMOK kaynaklı bilgilerin sporculara iletileceği iki yönlü bir iletişim platformu olarak fonksiyon gösteren Sporcu Komisyonu, Olimpik spor federasyonlarından 40'a yakın sporcunun katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlendi. TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonu, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Taha Akgül de toplantıda yer aldılar.Erdener: "Sizi dinleme, en iyi koşulları sağlama gibi bir sorumluluğumuz var"Prof. Dr. Uğur Erdener toplantının açılış konuşmasını yaparken, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları, federasyonlarımız, kulüplerimiz ve TMOK olarak bizlerin varlık sebebi sizlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi, çabalarınızın başarıya dönüşebilmesi için hizmet üretmek. Sizi dinleme, en iyi koşulları sağlama gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu başarabilmemiz için de sizin Sporcu Komisyonu gibi oluşumlar aracılığıyla bir araya gelerek sesinizi yükseltmeniz, taleplerinizi iletmeniz gerekiyor. Bu sadece TMOK bünyesinde değil, federasyonlarınız bünyesinde de sporcu komisyonları kurulmasına yönelik yapacağınız taleplerle mümkün olacak. Günümüzde uluslararası spor yönetimi bu şekilde davranıyor" dedi.Sporculara verimli bir gün geçirmelerini dileyerek sözlerini sonlandıran Prof. Dr. Uğur Erdener'in ardından TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan konuşmasında TMOK'un Olimpik hazırlıklar ve destek programları, çocuk ve gençlere yönelik gelişim projeleri ve herkese yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Sporcu Komisyonu toplantısında yapılacak çalışmalar ve çıktıları için büyük heyecan duyduklarını belirten Neşe Gündoğan, sporculara başarılar dileyerek sözü Taha Akgül'e bıraktı.Taha Akgül: "Hepinize verimli bir gün ve başarılı bir dönem diliyorum"TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Taha Akgül ise "Yoğun takviminize karşın buraya gelerek Türk sporunun başarısı için emek vermeniz çok kıymetli. Hepinize verimli bir gün ve başarılı bir dönem diliyorum. Yaz Olimpiyatlarına çok kısa bir zaman kaldı. Umarım, sporcu arkadaşlarımız Tokyo 2020 kotalarını bir an önce kazanabilir ve ülkemizi olimpiyatlarda hep birlikte başarıyla temsil edebiliriz. Kış sporlarındaki arkadaşlarıma da Beijing 2022 yolunda başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.Yarım gün süren ve bir çalıştay sisteminde gerçekleştirilen toplantıda sporcular "Aktif Sporculuk Kariyer Yönetimi", "Cinsiyet Eşitliği", "Temiz ve Güvenli Spor", "Kariyer Geçişi ve Gelecek Planlama" ve "Karar Mekanizmalarına Sporcuların Rolünün Artırılması" konularında öncelikle karşılaştıkları sorunları değerlendirdiler. Ardından belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirdiler ve gün sonunda ise grup temsilcileri ile sunum gerçekleştirdiler."Maddi imkanlar iyileştirilmeli""Aktif Sporculuk Kariyer Yönetimi" başlığı altında yapılan çalışmada, sporcuların devlet destekli gelirlerinin, ödül yönetmeliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin de amatör sporları ve sporcuları sponsorluklar yoluyla desteklemesi gerekliliğinin altı çizildi. Bu şekilde sporcuların maddi kaygılardan uzaklaşabileceğine, spora odaklanarak daha başarılı sonuçlara imza atabileceğine vurgu yapıldı."Kadınlar sporun her alanında yer almalı""Cinsiyet Eşitliği" başlığında sporcular sporun her alanında kadın temsiliyetinin artırılması gerektiği konusunda uzlaşıya vardılar. Erkek ağırlığının bulunduğu spor dallarında kadınların da aynı düzeyde başarılı olabileceği, kadınların sadece sporculukta değil teknik ekip, hakem ve spor yöneticiliği alanlarında da varlığının artırılması ve ailelerin kız çocuklarını spora yönlendirmeleri için teşvik edilmesi gerektiği öne çıkan öneriler arasında yer aldı."Sporcu başarısı için teknik ekiplerin yetkinliği artırılmalı""Temiz ve Güvenli Spor" başlığı altında yapılan çalışmada, sporcuların gelişiminde, sakatlıkların önlenmesinde ve sakatlık durumunda doğru tedavilerin uygulanmasında, antrenman performanslarının artırılmasında ve başarılı müsabaka sonuçlarında birincil rol oynayan antrenör, fizyoterapist, diyetisyen, masör gibi teknik ekip görevlilerinin dünyadaki son gelişmeleri takip etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri öneriler arasında yer aldı. Sporcular aynı çalışmaları kendilerinin de yapmaları gerektiğini dile getirdiler."Spor kuruluşlarında sporcu istihdamı sağlanmalı""Kariyer Geçişi ve Gelecek Planlama" başlığı altında yapılan çalışmada, gerek kamu ve özel sektör spor kuruluşları, gerekse kulüpler bünyesinde teknik ekip ve antrenörlüğün yanı sıra idari birimlerde de sporcu istihdamına önem verilmesi gerektiği önerildi. Sporcuların bu pozisyonlarda başarıyla görev yapabilmesi için ise aktif sporculuk ve sporu bıraktıkları dönemde çeşitli eğitim programlarının ücretsiz olarak sağlanması ve/veya sporculuk döneminde sağlanacak daha iyi seviyede maddi imkanlarla kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerine yönelik imkanların sağlanması gerektiği dile getirildi."Sporcu komisyonları kurulmalı""Karar Mekanizmalarında Sporcuların Rolünün Artırılması" başlığı altında yapılan çalışmada, sporcuların kendi ihtiyaç ve sorunlarını daha iyi şekilde dile getirebilmesi ve çözüme yönelik çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için çözüm süreçlerinde aktif rol alması gerektiği öne çıkan öneriler arasında yer aldı. Bunu sağlamak için de federasyonlar bünyesinde, dünyanın sporda gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi oluşturulacak sporcu komisyonlarının ve sporcuların karar mekanizmalarına dahil olmasının anahtar rolde olduğu dile getirildi.Sunumların ardından sporcuların birbirlerine başarı dilekleri ile gün sona erdi. - İSTANBUL