TMSF bünyesindeki Aydınlı'nın hazır giyim cirosu 2,5 milyar TL'ye ulaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesindeki Aydınlı Grup'un, 2019'u hazır giyimde yüzde 27 büyüme ile kapatırken, cirosunu 2,5 milyar TL'ye ulaştırdığını bildirdi.TMSF Kayyumluğu'nda Ocak 2017'den bu yana yönetilen ve 12 şirketiyle tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren grubun Vizyon Toplantıları'nın beşincisi TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, grup bünyesindeki markaların 2019 yılı performansı ile 2020 yatırım ve büyüme stratejileri paylaşıldı.Burada konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bu şirket bize emanet. Basiretli tüccar gibi yönetiyoruz. Ekonominin içinde tutuyoruz ve istihdam sağlıyoruz." dedi.Gülal, Aydınlı Grup'un gösterdiği yüksek performansla, 2019'da da büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Paylaşılan rakamlar, Aydınlı Grup'un sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hazır giyimde 2019 yılında bir önceki yıla göre ciroda yüzde 27'lik büyüme başarısı gösterdi. Bunlar çalışma arkadaşlarımın başarısı. Büyümeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu."2017'den bu yana gerçekleşen ciro artışı yüzde 125"Aydınlı Grup Yönetim kurulu Başkanı Şeref Safa da şirketin 2019 yılı performansına ilişkin, "Ekonomik anlamda küresel çapta zor bir yılı geride bıraktık. Gerek devletimizin aldığı önlemler ve bu konudaki kararlı tutumu, gerekse de bizim şirket bünyesinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonel iyileştirmelerle başarılı ticari sonuçlara ulaşmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.Şirketin geçen yılki cirosuna ilişkin bilgiler de paylaşan Safa, şunları kaydetti:"2019 sonunda tüm satış kanallarımızda toplam 2 milyar 536 milyon TL ciro gerçekleştirdik. Bir önceki yıl ciromuzun 2 milyar TL seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurursak, bu yüzde 27'lik bir artış anlamına geliyor. Grubu devraldığımız 2017 başından bu yana gerçekleşen ciro artışı ise yüzde 125'i buluyor."Safa, grubun 2020 ciro hedefinin ise yüzde 30 büyüme gerçekleştirmek ve 3 milyar 300 milyon TL'yi yakalamak olduğuna işaret etti.- "Onlineda 2020'de yüzde 80 büyüme öngördük"Ciro artışında ciddi payı bulunan ve ivmesi giderek artan online satış platformlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Safa, bu alanda 2018'e göre büyümenin yüzde 70'i bulduğuna işaret etti.Safa, onlinedeki artışın 2016'ya kıyasla yüzde 320 olduğunu da vurgulayarak, "Gelecek stratejimizde yer verdiğimiz dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamış olmakla birlikte çok daha geniş hacime ulaşacağını öngördüğümüz online satış operasyonumuz da şirketimiz için öncelikli belirlediğimiz gelişim hedeflerimizden biridir. 2020'de bu alanda yüzde 80 büyüme öngördük." dedi.İstikrarlı büyümenin her alanda kendini gösterdiğini kaydeden Safa, ihracat rakamlarının yüzde 25'lik artışla 450 milyon TL'yi geçtiğini, yıl sonunda da bu rakamı 550 milyon TL seviyesine çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.- Mağaza sayısı 659'dan 714'e çıkacakSon 3 yılda 186 yeni mağaza açtıklarını, 355'i yurt içi 304 tanesi yurt dışı olmak üzere 2019 yıl sonu itibariyle toplamda 659 mağazaya ulaştıklarını belirten Safa, 2020 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayılarını 714'e çıkaracaklarını aktardı.Şeref Safa, sürdürülebilir büyümeye önem verdiklerinin altını çizerek, "Ülkemize hizmet ediyor olmanın verdiği sorumlulukla değerli bir emaneti en doğru şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. Gurur duyarak söylüyorum ki lisansörü ve sahibi olduğumuz global markalarımızın dünya çapındaki en başarılı temsilcisiyiz. Bugün geldiğimiz noktada Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn. markalarımız ve Aydınlı, Aymerkez, katlı satış mağazalarımız ile 2019 hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.Safa, artan mağaza sayısıyla yeni istihdam olanakları oluşturduklarına dikkati çekerek, 4 bin 843 kişilik istihdam sağladıklarını, yurt dışı iştirakler ve tedarikçi ağıyla doğrudan ya da dolaylı olarak 150 bin kişiye de ekonomik fayda sunduklarını aktardı.- "Geçen yıl 100 milyon lira kurumlar vergisi ödedik"Safa, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl açıklanan Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması 2018 verilerine göre Aydınlı Grup'un, 84'üncü sıraya yerleşerek ilk 100 vergi rekortmenleri arasına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:"2017 yılında 45 milyon TL vergi ödemesi gerçekleştirirken, 2018 yılında 85 milyon 233 bin TL'lik vergi ödemesi ile Türkiye'nin katma değeri en yüksek kurumları arasında yerimizi almayı başardık. 2019'da ise 100 milyon lira kurumlar vergisi ödenmiştir. Amacımız vergi rekortmenleri listesinde daha üst sıralara çıkabilmek. Ayrıca, 2016 Aralık ayında yani kayyum ataması öncesinde 186 milyon avro olan şirket kredi borcu, yeni yönetimin çalışmalarıyla beraber 89 milyon avro azaltılarak, 97 milyon avroya çekildi."