TMSF, Davutpaşa projesindeki 52 konutu satışa çıkardı
TMSF, "Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" bünyesinde bulunan, Zeytinburnu Merkezefendi'deki 52 konut ve 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50'sini satışa çıkardı.
16.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:21
TMSF, "Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" bünyesinde bulunan, Zeytinburnu Merkezefendi 'deki 52 konut ve 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50'sini satışa çıkardı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Merkezefendi, Davutpaşa, Çukurova, Ekonomi
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