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TMSF'den 'özel jet' iddialarına ilişkin açıklama

TMSF, CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu özel jetin Fon ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

02.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:46 TMSF'den 'özel jet' iddialarına ilişkin açıklama
TMSF, CEO Carlos Ghosn'un, 'dan 'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu özel jetin Fon ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) medyada çıkan 'CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Reza Zarrab, İstanbul, Beyrut, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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