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Tmsf'den satılık santraller

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) İzmir'in Aliağa ile Torbalı ilçelerindeki elektrik çevrim santralleri satışa çıkarıldı.

27.08.2019 12:02 Tmsf'den satılık santraller
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) İzmir'in Aliağa ile Torbalı ilçelerindeki elektrik çevrim santralleri satışa çıkarıldı. Santrallerin, makine ve teçhizatıyla birlikte tamamının, bütün halinde teklif alma yöntemiyle satışa çıkarıldığı belirtildi.
TMSF tarafından Aliağa Çoraklar Mahallesi Uzunburun mevkisinde yer alan ve kapatılan Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan doğal gaz elektrik çevrim santrali satışa çıkarıldı. Satış ilanında, 30 bin metrekare yüz ölçümlü arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmazlar, üzerinde bulunan doğal gaz elektrik çevrim santralinin, makine ve teçhizatıyla birlikte tamamı için bütün halinde teklif alma yöntemiyle satışa çıkarıldığı duyuruldu. Yine Aliağa'nın Çoraklar Mahallesi Uzunburun mevkisindeki 138 ada, 6 sayılı parselde kayıtlı, 16 bin 844 metrekare yüz ölçümlü, elektrik üretimi için kullanılan ekipman, su ara istasyon yapısı, ortak alanı olan fabrika binası ve bahçesi niteliğindeki yerler de satışa çıkarıldı.
Aynı şirkete ait diğer satış ise Torbalı'da yapılacak. İlana göre, Pancar Mahallesi Gurbettepe mevkisi, 337 ada 35 sayılı parselde kayıtlı 12 bin 771 metrekare yüz ölçümlü, arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz ile üzerinde bulunan doğal gaz elektrik çevrim santrali, makine ve teçhizatıyla birlikte tamamı bir bütün halinde teklif alma yöntemiyle satışa çıkarıldı.
Santrallerle ilgili tekliflerin 28 Ağustos'a kadar alınacağı belirtildi.



Sigorta, Torbalı, Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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