TMSF'den satılık uçaklar yeni sahiplerini bekliyor

TMSF'den satılık uçaklar yeni sahiplerini bekliyorFETÖ'den el konularak satışa çıkarılan uçaklar Çorlu
'da yeni sahiplerini bekliyor
TEKİRDAĞ - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tarafından kayyum atanan şirkete ait 5 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların dördü Çorlu Havaalanının apronunda ihalenin gerçekleştirilmesini ve yeni sahiplerini bekliyor. Aralarınca CESNA tipi bir uçağın da yer aldığı 5 ayrı uçağı satışa çıkaran TMSF'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık
'a soruşturma başlatılmıştı. İstanbul
3. Sulh Ceza Hakimliği Tarkim Havacılık Şirketi'nin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesi ile şirkete TMSF'den kayyum atanmıştı. TMSF'nin yaptığı çalışmalarla şirkete ait 5 uçak satılığa çıkarıldı. Tarkim'e ait uçaklar için 14 Aralık
2018 tarihine kadar teklif alınacak. Uçaklar birden fazla teklifin bulunması halinde açık arttırma ihale usulü ile satılacak" denildi.Açıklamada ayrıca satışa sunulan uçakların model bilgilerine de yer verildi.Satışa çıkarılan uçakların 4'ü Çorlu Havaalanı'nın apronunda bulunuyor.
Çorlu,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:40