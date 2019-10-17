TMSF'den sosyal medyadaki görüntülere ilişkin açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Kurumumuzca da tasvip edilmesi mümkün olmayan dans gösterisiyle karşı karşıya kalınmıştır. Anlık gelişen ve birkaç dakika süren rahatsız edici bu durum karşısında davete katılan TMSF heyetince gerekli tepki anında ortaya konulmuş, davetin yapıldığı mekan tüm TMSF üst yönetimi tarafından derhal terk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TMSF'nin resmi sitesinde, son günlerde sosyal medyada kurumun adı kullanılarak servis edilen bazı görüntülere ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Türkye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) Yıllık Genel Kurul toplantılarının her yıl farklı bir üye ülkede IADI'ın organizasyonunda gerçekleştirildiği belirtilerek, "Söz konusu etkinlik 7-11 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe toplam 84 ülkeden, 102 farklı kurumdan 220'nin üzerinde yabancı katılımcı iştirak etmiştir." bilgisi paylaşıldı.

- "Programın içeriği tamamen IADI yönetiminin talep ve istekleri doğrultusunda belirlenmiştir"

IADI tarafından gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin finansmanının da IADI ve katılımcı ülkeler tarafından karşılandığı, programın içeriğinin yine IADI tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, bütün IADI toplantılarında olduğu gibi ülkemizde gerçekleşen toplantılardaki programın içeriği de tamamen IADI yönetiminin talep ve istekleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu görüntülerin konu edildiği 10 Ekim günü IADI Başkanı'nın da iştirak ettiği yemekli davet, ücreti tamamen IADI ve katılımcı yabancı ülkeler tarafından ödenen, kurumumuzun da IADI'ın davetlisi olarak iştirak ettiği bir organizasyondur. Söz konusu organizasyon öncesinde ülkemizin farklı yörelerine ait folklor gösterisinin yer alacağı bilgisi tarafımızla da paylaşılmıştır. Ancak, sosyal medyada da yer alan ve kurumumuzca da tasvip edilmesi mümkün olmayan dans gösterisiyle karşı karşıya kalınmıştır."

- "TMSF heyetinin tavrı karşısında dans gösterisinin kalan kısmı da sonlandırıldı"

Anlık gelişen ve birkaç dakika süren rahatsız edici bu durum karşısında davete katılan TMSF heyetince gerekli tepkinin anında ortaya konulduğu, davetin yapıldığı mekanın tüm TMSF üst yönetimi tarafından derhal terk edildiği ifade edilen açıklamada, TMSF heyetinin tavrı karşısında dans gösterisinin kalan kısmının da organizasyon yetkilileri tarafından tamamlanmadan sonlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kurumun üzerine düşen görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği belirtilerek, "Bugüne kadar alanıyla ilgili olarak yaptığı başarılı çalışmalarıyla gündeme gelen ve uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil eden kurumumuzun iradesi dışında gelişen bir konudan dolayı kamuoyunun gündemini meşgul etmesi tarafımızca da üzüntüyle karşılanmıştır. Bundan sonra da kurumumuz milletimizin menfaati doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA