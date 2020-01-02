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TMSF'den uçak açıklaması (tekrar)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

02.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:11 TMSF'den uçak açıklaması (tekrar)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u  'dan 'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet sitelerinde   'CEO Carlos Ghosn'u, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.


- İstanbul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Reza Zarrab, İstanbul, Beyrut, Güncel

Kaynak: DHA

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