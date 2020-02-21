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Bankada parasını unutanlara 240 milyon liralık çağrı! 15 Haziran'a kadar alınmazsa TMSF'ye devredilecek

Son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, TMSF yetkilileri vatandaşın 15 Haziran'a kadar parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor.

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:10Bankada parasını unutanlara 240 milyon liralık çağrı! 15 Haziran'a kadar alınmazsa TMSF'ye devredilecek

Bankacılık Kanununun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

KRİTİK TARİH 15 HAZİRAN

Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş hesapların TMSF'ye devri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından Haziran ayının 15'inci gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF'nin internet sitesi veya "https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/" linkinden sorgulayabiliyor.

1 MİLYONU AŞKIN MUDİ PARASINI BANKADA UNUTTU

Alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 240 milyon lira oldu. Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 72 bin olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, bankalar tarafından TMSF'ye yapılan söz konusu ön bildirim tutarı ve hesap adedinin, haziran ayının 15'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarını kontrol etmeleri ile azalmasını beklediklerini vurguluyor.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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