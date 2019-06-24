24.06.2019 15:46
Haberler » Ekonomi » Haber

TMSF ile Yaşar Grubu uzlaştı

TMSF ile Yaşar Grubu uzlaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır." denildi.
TMSF'den yapılan açıklamada, Yaşarbank AŞ'nin 22 Aralık 1999'da Bankalar Kanununun 14/3 maddesi uyarınca BDDK tarafından TMSF'ye devredildiği anımsatıldı.
TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplamda 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsilat sağlandığı aktarılan açıklamada, grubun böylece TMSF'ye borcunun ödendiği bildirildi.
Açıklamada, "Müteakiben, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Avrupa , Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:00 EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişleriyle düştü
17:57 İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi
17:44 "Mobilya üreten 40 bin firmamızdan 15 bini ihracat yapıyor"
17:43 KRİPTOPARA – Bitcoin 11 bin dolar sınırında hareket ediyor
17:43 Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi
17:43 KÜRESEL VERİ PANORAMASI
17:32 KARDEMİR'den satış duyurusu