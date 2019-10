"TMSF'nin yönettiği şirketlerde irtifa kaybı olsun istemiyoruz"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Devraldığımız günden bugüne TMSF tarafından yönetilen şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Biz bu şirketlerin sahiplerini hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıralım ancak şirketleri cezalandıramayız. Şirketlerimiz milli servet. Bu şirketler katma değer üretmeye istihdam yaratmaya devam edecekler." dedi.

Gülal, AA muhabirine, TMSF'nin çalışmaları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bünyelerindeki şirketlere, devraldıkları andan itibaren milli servet gözüyle baktıklarını ifade eden Gülal, şirketlerde bir gerileme öngörmediklerini, bu şirketlerle katma değer üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Usulsüz devirlerle ilgili olarak hemen hemen dünyanın her yerinde hukuki mücadele veriyoruz." diyen Gülal, "Her yerde yürüttüğümüz bir hukuki mücadele var. Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Amerika'da var ve bunu profesyonel bir ekiple takip ediyoruz. İyi neticeler alıyoruz. Birçoğu ile ilgili hukuki süreç devam ettiği için çok yorum yapmak istemiyorum ama bu alanda da milletimizin varlıklarının geri alınması adına çok ciddi bir hukuki mücadele verdiğimizi söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Dumankaya ve Fi Yapı'da 8 bine yakın mağdur var"

Gülal, "himmet" adı altında topladıkları paraları Fetullahçı Terör Örgütü'ne mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla kayyum atanan Dumankaya şirketinde yaşanan mağduriyetlerin çözümü için çalışmaların devam ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bizim özel olarak ilgilendiğimiz gruplardan bir tanesi. Orada ciddi sayıda mağdur var. İnşaat sektöründeki genel sıkıntı münasebetiyle biraz ağır yürüyen bir projelendirme süreci oldu. Önümüzdeki süreçte o mağduriyetlerin de giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alman konsorsiyumu bir projeyi tamamladı. Oradaki mağduriyet giderildi. Diğer tarafta da çalışmalar devam ediyor. Şu anda tamamlanan projede 400 kişi dairesini alma aşamasına geldi.

Diğer taraftan, Dumankaya ve Fi Yapı'da 8 bine yakın mağdur söz konusu. Bu mağduriyetleri giderme konusunda da çalışıyoruz. Devraldığımız günden bugüne TMSF tarafından yönetilen şirketlerde irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Biz bu şirketlerin sahiplerini hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıralım ancak şirketleri cezalandıramayız. Şirketlerimiz milli servet. Bu şirketler katma değer üretmeye istihdam yaratmaya devam edecekler. Önceliğimiz her zaman bu."

"Oktar'ın şirketlerinin çoğu boş"

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya da değinen Gülal, "Adnan Oktar'dan alınan 86 şirketin birçoğu boş şirketler, 6-7'si faal durumda." değerlendirmesinde bulundu.

TMSF Başkanı Güldal şimdiye kadar devraldıkları 842 şirkete bakıldığında, aktif olarak ortalama yüzde 37 büyüme sağladıklarını belirterek, sonucun öncelikleriyle örtüştüğünü sözlerine ekledi.

