24.06.2019 16:21
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TMSF: Yaşar Grubu'nun TMSF'ye olan borcu ödendi

TMSF: Yaşar Grubu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Yaşar Grubu'ndan 247.6 milyon dolar tahsilat sağlandığını ve grubun TMSF'ye olan borcunun ödendiğini açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Yaşar Grubu'ndan 247.6 milyon dolar tahsilat sağlandığını ve grubun TMSF'ye olan borcunun ödendiğini açıkladı.
TMSF'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:
"Yaşarbank AŞ 22.12.1999 tarihinde 4389 sayılı4379 sayılı Bankalar Kanununun 14/3 maddesi uyarınca BDDK tarafından TMSF'ye devredilmiştir.
"TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplam 247.606.404 USD tahsilat sağlanmış, grubun TMSF'ye olan borcu ödenmiştir.
"Müteakiben, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan  protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24.06.2019 giderilerek uzlaşma sağlanmıştır."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu , Ekonomi

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