24.06.2019 15:17
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TMSF, Yaşarbank'ın borcunu tahsil etti

TMSF, Yaşarbank

TMSF, Yaşar Grubu'ndan toplam 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsil ederek, grup ile uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aralık 1999 tarihinde fona devredilen Yaşarbank hakkında bilgilendirmede bulundu. Fondan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık 1999 tarihinde BDDK tarafından TMSF'ye devredilen Yaşarbank'ın borcu tahsil edildi.

"GRUBUN TMSF'YE OLAN BORCU ÖDENMİŞTİR"

Açıklamada "TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplam 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsilat sağlanmış, grubun TMSF'ye olan borcu ödenmiştir" denildi.

Açıklamada, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilafların bugün giderilerek uzlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
Aralık , Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu , Ekonomi , Güncel

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